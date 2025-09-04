Rower miejski na lekcjach wychowania fizycznego

Szczecin (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Bezpłatne wypożyczanie rowerów wraz z ich dowozem do szkoły oraz odbiorem po zakończonych zajęciach oferuje szczecińska spółka, która obsługuje rowery miejskie.

- Oferujemy bezpłatne wypożyczenie rowerów wraz z dowozem i odbiorem prosto do szkoły. Wystarczy uzgodnić z nami termin - zapewnia rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Wojciech Jachim. I dodaje: - Dzięki temu każdy uczeń, niezależnie od tego czy posiada własny rower, będzie mógł wziąć udział w zajęciach.

Konkursy sprawnościowe czy zabawy integracyjne

Spółka zachęca, by lekcje przeprowadzana na rowerach miejskich wykorzystywać również do nauki m.in. zasad bezpieczeństwa oraz przepisów ruchu drogowego. Jednoślady posłużyć mogą też do przeprowadzania konkursów sprawnościowych i zabaw integracyjnych.

- Akcja adresowana jest do szkół podstawowych i szkół średnich z terenu Szczecina. Zainteresowanych rodziców, uczniów i nauczycieli prosimy o kontakt mailowy - wyjaśnia Jachim.

Chęć wypożyczenia rowerów należy zgłaszać na adres: mkarasiewicz@spp.szczecin.pl

Szczeciński rower miejski - BikeS działa od sierpnia 2014 roku. Na początku miał 32 stacje i nieco nad 300 jednośladów do wypożyczenia. Aktualnie działa ponad 120 stacji, a od zimy 2022/23 rower miejski można wypożyczać przez cały rok.