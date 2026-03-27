Szczecin

Prokuratura oskarżyła nie tego Karola

|
Prokuratura przyznaje, że doszło do błędu
Do zdarzenia doszło w Szczecinie
Źródło: Google Earth
Student Karol Ś. został oskarżony o handel narkotykami. Tyle że jedyne, co łączy go z tą sprawą, to zbieżność imion i nazwisk z rzeczywistym podejrzewanym. Dopiero po publikacjach lokalnych mediów, prokuratura przyjrzała się aktom i przyznała, że oskarżono niewłaściwą osobę.

Szczecińska prokuratura wycofa akt oskarżenia przeciwko Karolowi Ś. - studentowi, którego oskarżono o handel narkotykami. Młody mężczyzna został oskarżony przez pomyłkę, a konkretnie przez zbieżność imienia i nazwiska z imieniem i nazwiskiem prawdziwego podejrzewanego w tej sprawie. O decyzji śledczych poinformował "Głos Szczeciński", który pierwszy opowiedział historię o dwóch Karolach Ś.

- Po zapytaniu dziennikarza przeprowadzono postępowanie wewnętrzne w ramach nadzoru służbowego. Polegało ono na zbadaniu akt sprawy przez prokuratora rejonowego oraz przez prokuraturę okręgową. Niestety wykazało ono, że doszło do błędu i oskarżono niewłaściwą osobę. W związku z tym do sądu niezwłocznie trafi wniosek o wycofanie tego aktu oskarżenia - powiedziała nam Julia Szozda, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Poprosiliśmy o komentarz obrończynię Karola Ś. Przekazała, że o decyzji prokuratury dowiedziała się z mediów.

- Nie posiadam na razie żadnych oficjalnych informacji o działaniach prokuratury. Być może otrzymam informację o wycofaniu aktu oskarżenia z portalu informacyjnego sądu. Trudno mi w sposób wiążący skomentować tę sprawę, zwłaszcza, że w tym postępowaniu prokuratura podejmowała tak zadziwiające decyzje, że nie chcę na razie spekulować - przekazała tvn24.pl adwokatka Patrycja Urban-Malada.

Białystok

Sprawie przyjrzy się rzecznik dyscyplinarny

20 marca do prokuratury trafiły również zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków i nadużycia uprawnień przez prokuratura i przez sędziego, który rozpatrywał zażalenia w sprawie Karola Ś. Złożyła je obrończyni oskarżonego.

- Jeśli chodzi o zawiadomienie o przestępstwie to zostało ono przekazane do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie w celu rozpoznania wniosku zawiadamiającego o wyznaczenie do prowadzenia śledztwa jednostki spoza naszego okręgu. A postępowanie dyscyplinarne poprowadzi rzecznik dyscyplinarny - przekazała rzeczniczka.

Było ich dwóch

Śledztwo w sprawie handlu narkotykami ruszyło w 2023 roku. Jeden z podejrzanych wskazał wtedy, że kupił środki od Karola Ś. Policjanci sprawdzili te informacje i wskazali, że jest dwóch Karolów Ś. w dość podobnym wieku. Wizerunek obu mężczyzn przedstawiono podejrzanemu, a ten z przekonaniem wskazał, że chodzi o tego, który pracuje za granicą i czasem pomieszkuje w Szczecinie, a nie o maturzystę z gminy Dobra.

Jak opisał Głos Szczeciński, do błędu najprawdopodobniej doszło na etapie przygotowywania dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia poszukiwań Karola Ś. Jednak zamiast jego danych, w dokumentach pojawił się - wtedy jeszcze maturzysta - również Karol Ś.

Usłyszał zarzuty, do winy się nie przyznał

W kwietniu 2025 roku, policjanci poinformowali zaskoczonego maturzystę, że jest poszukiwany w sprawie dotyczącej handlu narkotykami. Trzy miesiące później przekazali mu, że to jednak nie o niego chodzi.

Mimo to w lipcu, gdy odwieszono śledztwo, prokurator znów nakazał zatrzymać maturzystę, a nie mężczyznę, którego rzeczywiście wskazał podejrzany. W listopadzie Karol Ś. już jako student został zatrzymany i przesłuchany w charakterze podejrzanego. Usłyszał też zarzuty.  

Student nie przyznał się do winy, a prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny.

Środki niezasadne, zatrzymanie już tak?

Jeszcze pod koniec listopada student złożył wniosek o umorzenie postępowania, które go nie dotyczy. W tym samym czasie prokurator skierował do sądu akt oskarżenia. Dlatego wniosek o umorzenie przekazano ostatecznie do tej samej jednostki, do której trafił akt oskarżenia.

W połowie marca sąd rozpatrywał zażalenie na zatrzymanie Karola Ś. i zastosowane środki zapobiegawcze. Jak relacjonował "Głos Szczeciński", sąd przyznał, że środki zapobiegawcze zastosowano niezasadnie. Stwierdził za to, że samo zatrzymanie zasadne już było - co zaskoczyło obronę Karola Ś. Jak mówiła adwokatka "sąd zalegalizował zatrzymanie klienta, choć nie jest on w sprawę udzielania środków odurzających w żaden sposób uwikłany".

Sąd ma się zająć sprawą Karola Ś. 2 kwietnia. Termin wyznaczono zanim prokuratura poinformowała, że będzie wnioskować o wycofanie aktu oskarżenia.

pc

Źródło: Głos Szczeciński, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Andrzej Jackowski/PAP

Aleksandra Arendt-Czekała
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica