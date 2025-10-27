Strzały w Szczecinie. Sprawców zarejestrowała kamera, szuka ich policja

Strzały w Szczecinie. Policja szuka sprawców Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 października przy ulicy Mazurskiej w Szczecinie.

- Nieustalone na tę chwilę osoby, prawdopodobnie mężczyźni, dokonały uszkodzenia szyb w kamienicy - przekazała nadkomisarz Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Nad sprawą pracują kryminalni, którzy zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu. Do jednego z nich dotarła reporterka TVN24. Na filmie widać trzy osoby. W pewnym momencie jedna z nich rzuca czymś w kierunku kamienicy. Później podnosi przedmiot przypominający broń.

Sprawcy uwiecznieni przez monitoring Źródło: Wspólnota Mieszkaniowa Mazurska 7

Mieszkańców obudziły strzały

Reporterka TVN24 rozmawiała z mieszkańcami kamienicy. Jeden z mężczyzn mówi, że oglądał akurat telewizję, kiedy usłyszał strzały. Na początku myślał, że to fajerwerki.

- Za jakiś moment słyszę jednak, że ktoś tak jakby mi szybę piaskiem, gryzem sypał. Wstałem, otwieram okno, a tu trzech młodzieńców po 20 parę lat. Otworzyłem okno, powiedzieli "to nie ten, wracamy". Odeszli dwa, trzy metry, odpalili hukowe (petardy-red.), rzucili na śmietnik - relacjonuje lokator budynku.

Inna mieszkanka mówi, że do takiej sytuacji doszło tu pierwszy raz.

- Obudziły mnie głośne strzały. Wyszłam do okna, mówię, co się dzieje, o co tutaj chodzi. Już ci panowie tutaj stali, jeszcze strzelali hukowymi petardami - dodaje.

Ostrzelana kamienica w Szczecinie. Relacja świadków Źródło: TVN24

Sprawcy najprawdopodobniej posługiwali się bronią pneumatyczną, na którą nie jest wymagane zezwolenie.

- Na tę chwilę nie możemy mówić o rozboju, nie mamy takich informacji, aby komukolwiek coś się stało. Na tę chwilę jest to kwalifikowane jako uszkodzenie mienia, pełna kwalifikacja będzie możliwa po zatrzymaniu i przesłuchaniu sprawców - podsumowuje Gembala.

