Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Strzały w Szczecinie, uszkodzone szyby. Szukają tych mężczyzn

Policja poszukuje tych osób
Strzały w Szczecinie. Policja szuka sprawców
Źródło: TVN24
Policjanci publikują wizerunki mężczyzn w związku z uszkodzeniem szyb w kamienicy w Szczecinie. Do zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 października. Mieszkańców obudziły strzały. Uszkodzonych zostało kilka szyb.

Zdjęcia, na których widać trzech mężczyzn, policja udostępniła w środę. Są oni poszukiwani w związku z uszkodzeniem szyb w kamienicy przy ulicy Mazurskiej 7 w Szczecinie. Do zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 października.

"Z ustaleń wynika, że trzech nieustalonych dotąd mężczyzn dokonało uszkodzenia mienia, powodując straty właścicieli mieszkań w kamienicy. W związku z prowadzonym postępowaniem publikujemy wizerunki osób mogących mieć związek z tym zdarzeniem" - informuje szczecińska komenda.

Policja poszukuje tych osób
Policja poszukuje tych osób
Źródło: KMP w Szczecinie
Każdy, kto rozpoznaje mężczyzn widocznych na zdjęciach, proszony jest o kontakt z policjantem prowadzącym sprawę – podkom. Bartoszem Wróblem, tel. 667 094 277, lub z dyżurnym Komisariatu Policji Szczecin Niebuszewo – tel. 47 78 19 102, e-mail: bartosz.wrobel@sc.policja.gov.pl.
KMP Szczecin
Policja poszukuje tych mężczyzn
Policja poszukuje tych mężczyzn
Źródło: KMP w Szczecinie

Nagrała ich kamera monitoringu

Nad sprawą pracują kryminalni, którzy zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu. Do jednego z nich dotarła reporterka TVN24. Na filmie widać trzy osoby. W pewnym momencie jedna z nich rzuca czymś w kierunku kamienicy. Później podnosi przedmiot przypominający broń.

Strzały w Szczecinie. Sprawców zarejestrowała kamera, szuka ich policja
Dowiedz się więcej:

Strzały w Szczecinie. Sprawców zarejestrowała kamera, szuka ich policja

Sprawcy najprawdopodobniej posługiwali się bronią pneumatyczną, na którą nie jest wymagane zezwolenie.

- Nie możemy mówić o rozboju. Nie mamy takich informacji, aby komukolwiek coś się stało. Na tę chwilę jest to kwalifikowane jako uszkodzenie mienia. Pełna kwalifikacja będzie możliwa po zatrzymaniu i przesłuchaniu sprawców - przekazała nam w poniedziałek nadkomisarz Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK/gp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Szczecinie

Udostępnij:
Czytaj także:
shutterstock_2470127991
Globalna awaria. Problemy również w Polsce
BIZNES
imageTitle
Nie żyje Bogdan Nather
EUROSPORT
Piotr Zgorzelski
"Słabo to wygląda, panie Zbyszku". Wicemarszałek Sejmu w "Kropce nad i" o kolejnych krokach
Polska
imageTitle
Kilka dni walczył o życie. W końcu nastąpił przełom
EUROSPORT
Ostrzeżenia przed silnym wiatrem
Tu może silnie wiać. Alarmy IMGW w trzech województwach
METEO
Siedziba Komisji Europejskiej (KE) w Brukseli
Miliardy dla Polski. Jest decyzja Brukseli
BIZNES
Rafał Trzaskowski
"Krzyczą, że za późno ich złapano za rękę"
Polska
shutterstock_2462179363
5 000 000 000 000 dolarów. Nowy rekord
BIZNES
Park, noc, jesień, latarnia
Nocą możliwe są lokalne zamglenia i opady
METEO
Park Wiecha z lotu ptaka
Jak powinien wyglądać park Wiecha? Ruszyły konsultacje społeczne
WARSZAWA
Maciej Lasek
Czy działka pod CPK zostanie odzyskana? "Liczę, że dojdzie do porozumienia"
Polska
imageTitle
Olimpijski debiut. Tę dyscyplinę zobaczymy w programie igrzysk po raz pierwszy
EUROSPORT
Jerome Powell
Druga taka decyzja podczas drugiej kadencji Trumpa
BIZNES
imageTitle
Kolejna kontuzja w Barcelonie. Traci na dłużej Pedriego
EUROSPORT
Kolumbijczyk musi wyjechać z Polski
Po wyrokach za drogowe przestępstwa musi opuścić Polskę
Kielce
Ursula von der Leyen i Kaja Kallas w Brukseli
"Walka o władzę" na szczytach Komisji. "Von der Leyen rozstrzygnęła ją na swoją korzyść"
Świat
imageTitle
Nie znosi idiotów i niekompetencji, kocha NBA. Mirosław Noculak w Podcaście Eurosportu
EUROSPORT
Huragan Melissa uderzył w Kubę. Ogromne zniszczenia w mieście Santiago de Cuba
Spustoszył Kubę, sunie w kierunku Bahamów
METEO
2910N104V CPK ZABLOTNIA 05
Co z odkupem? "Jestem gotowy do rozmów"
BIZNES
25 lat bez przeglądu technicznego
25 lat bez przeglądu technicznego
Kielce
schwedt rafineria shutterstock_2206193965
Sankcje na rosyjskich gigantów. USA robią wyjątek
BIZNES
imageTitle
Real Madryt będzie domagał się odszkodowania od UEFA
EUROSPORT
Dwa owczarki same w centrum miasta
Dwa owczarki same w centrum miasta. "Wskoczyły na tylne siedzenie radiowozu"
Katowice
Do włamania na plebanię doszło podczas mszy (zdjęcie ilustracyjne)
Odprawiał mszę, wtedy okradziono plebanię. Zniknęły pieniądze z tac, na opłaty cmentarne, misje i remont
WARSZAWA
grob sadzenie shutterstock_2378125733
Tyle kosztuje sprzątanie grobu
BIZNES
Pomnik bachantki Zdrowitki przed Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze
Bachantka Zdrowitka budziła kontrowersje, przed szpitalem już jej nie ma
Lubuskie
imageTitle
Transparent obok Koloseum. Uderzyli w reprezentanta Polski
EUROSPORT
pap WARSZAWA SEJM KOMISJA ŚLEDCZA DS. AFERY WIZOWEJ
"Droga do odzyskania tego jest bardzo trudna". Szef KOWR o działkach kupionych przez Daniela Obajtka
BIZNES
Nietypowe nagranie premiera Donalda Tuska
Tusk: niezły ten żurek. Odpowiada Żurek 
Polska
Krzysztof Lach
Poszukiwany w sprawie znęcania się i zgwałcenia
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica