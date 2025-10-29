Strzały w Szczecinie, uszkodzone szyby. Szukają tych mężczyzn

Strzały w Szczecinie. Policja szuka sprawców Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zdjęcia, na których widać trzech mężczyzn, policja udostępniła w środę. Są oni poszukiwani w związku z uszkodzeniem szyb w kamienicy przy ulicy Mazurskiej 7 w Szczecinie. Do zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 października.

"Z ustaleń wynika, że trzech nieustalonych dotąd mężczyzn dokonało uszkodzenia mienia, powodując straty właścicieli mieszkań w kamienicy. W związku z prowadzonym postępowaniem publikujemy wizerunki osób mogących mieć związek z tym zdarzeniem" - informuje szczecińska komenda.

Policja poszukuje tych osób Źródło: KMP w Szczecinie

Każdy, kto rozpoznaje mężczyzn widocznych na zdjęciach, proszony jest o kontakt z policjantem prowadzącym sprawę – podkom. Bartoszem Wróblem, tel. 667 094 277, lub z dyżurnym Komisariatu Policji Szczecin Niebuszewo – tel. 47 78 19 102, e-mail: bartosz.wrobel@sc.policja.gov.pl. KMP Szczecin

Policja poszukuje tych mężczyzn Źródło: KMP w Szczecinie

Nagrała ich kamera monitoringu

Nad sprawą pracują kryminalni, którzy zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu. Do jednego z nich dotarła reporterka TVN24. Na filmie widać trzy osoby. W pewnym momencie jedna z nich rzuca czymś w kierunku kamienicy. Później podnosi przedmiot przypominający broń.

Sprawcy najprawdopodobniej posługiwali się bronią pneumatyczną, na którą nie jest wymagane zezwolenie.

- Nie możemy mówić o rozboju. Nie mamy takich informacji, aby komukolwiek coś się stało. Na tę chwilę jest to kwalifikowane jako uszkodzenie mienia. Pełna kwalifikacja będzie możliwa po zatrzymaniu i przesłuchaniu sprawców - przekazała nam w poniedziałek nadkomisarz Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD