Kryły się pod warstwami farby, odkrycie podczas remontu kamienicy

Urząd Miejski w Szczecinie przekazał, że polichromie z XIX wieku, które odkryto w kamienicy przy ulicy Śląskiej 41, zostaną zrekonstruowane.

- Za nami pierwszy etap prac, w którym udało się odkryć dobrze zachowane, oryginalne polichromie. W drugim etapie będzie można poddać je rekonstrukcji i przywrócić ich pierwotny, XIX-wieczny charakter – przekazała Grażyna Szotkowska, prezeska Szczecińskiego TBS.

– W połączeniu z wieloma równolegle realizowanymi pracami remontowymi w tym miejscu kamienica ma szansę odzyskać swój dawny blask – dodała.

Trwają prace

Na prace konserwatorskie przy przejeździe bramnym na ulicy Śląskiej 41 wspólnota mieszkaniowa pozyskała środki z biura miejskiego konserwatora zabytków, to 250 tys. zł. Magistrat poinformował też, że wniosek o realizację kolejnych prac w 2026 roku został już złożony.

Jak dodano, obecnie w kamienicy trwa remont elewacji frontowej budynku, docieplenie elewacji od strony podwórza, kompleksowy remont instalacji elektrycznej i domofonowej oraz remont klatki schodowej. Wymienione mają być też piony instalacji wodno-kanalizacyjnych i poziomów w piwnicach.

Prace związane z remontem części wspólnych elewacji i klatki schodowej potrwają do lipca 2026 roku.

