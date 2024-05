Jechał pod prąd całą szerokością jezdni, innych kierowców zmuszał do ucieczki na pobocze

Na drodze ekspresowej S10 w okolicy Szosy Stargardzkiej w Szczecinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierowca audi jechał pod prąd i zmuszał innych kierujących do hamowania i zjeżdżania na pobocze, by uniknąć zderzenia. Mężczyzna nie chciał się zatrzymać do policyjnej kontroli, nie reagował na sygnały dźwiękowe i świetlne.