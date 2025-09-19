W trakcie egzaminu pracownik ośrodka wyczuł od zdającego woń alkoholu. Zgodnie z procedurami, przerwał egzamin i wezwał na miejsce policję.
Funkcjonariusze przebadali mężczyznę alkomatem i podejrzenie egzaminatora potwierdziło się. Zdający miał niecałe pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo po sprawdzeniu go w policyjnych systemach wyszło na jaw, że mężczyzna kilka lat temu stracił prawo jazdy za kierowanie pod wpływem alkoholu.
W związku z tym, policjanci zwrócili się do sądu o ukaranie mężczyzny. Grozi mu grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów.
Autorka/Autor: Matylda Rozpędek
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Szczecin