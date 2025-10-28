Kibicował innej drużynie. To wystarczyło, by w ruch poszły pięści

W czasie wspólnej akcji międzyrzeckiej i szczecińskiej policji zatrzymano trzy osoby ze środowiska pseudokibiców. 33-, 31- i 18-latek są podejrzani o rozbój.
Chodzi o sytuację, do której doszło w niedzielę (19 października) w punkcie MOP Chociszewo przy trasie A2. To wtedy podejrzani mieli zaatakować innego mężczyznę. Wiadomo, że miał na sobie koszulkę klubu sportowego i to dlatego został zaatakowany.
Napastnicy kopali i bili swoją ofiarę. Kiedy mężczyzna nie był w stanie stawić im oporu, zerwali z niego klubową koszulkę, zabrali telefon komórkowy i uciekli. Świadkowie zdarzenia zaalarmowali policję.
- Dzięki szybkiemu działaniu policjantów kryminalnych z Międzyrzecza oraz Szczecina, podejrzewani o rozbój zostali zatrzymani. jeszcze tego samego dnia w Szczecinie. Kluczowa była szybka analiza nagrania zabezpieczonego z monitoringu - tłumaczy mł. asp. Alicja Kowalczyk, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.
Podczas przeszukania auta, którym poruszali się podejrzani znaleziono nie tylko koszulkę poszkodowanego, ale i inne przedmioty pochodzące z przestępstw. Policja nie zdradza, jakie konkretnie rzeczy znajdowały się w samochodzie.
Usłyszeli zarzuty
- Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie trzem mężczyznom zarzutów rozboju, za które zgodnie z kodeksem karnym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Na wniosek policjantów, Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu wystąpiła do sądu o zastosowanie wobec zatrzymanych osób środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania – poinformowała
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu przychylił się do wniosku. To oznacza, że najbliższe trzy miesiące podejrzani spędzą za kratami.
Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała /tok
Źródło: TVN24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Lubuska policja