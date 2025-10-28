Kibicował innej drużynie. To wystarczyło, by w ruch poszły pięści

Bili i kopali, bo mężczyzna miał na sobie koszulkę klubu sportowego Źródło: Lubuska policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czasie wspólnej akcji międzyrzeckiej i szczecińskiej policji zatrzymano trzy osoby ze środowiska pseudokibiców. 33-, 31- i 18-latek są podejrzani o rozbój.

Chodzi o sytuację, do której doszło w niedzielę (19 października) w punkcie MOP Chociszewo przy trasie A2. To wtedy podejrzani mieli zaatakować innego mężczyznę. Wiadomo, że miał na sobie koszulkę klubu sportowego i to dlatego został zaatakowany.

Napastnicy kopali i bili swoją ofiarę. Kiedy mężczyzna nie był w stanie stawić im oporu, zerwali z niego klubową koszulkę, zabrali telefon komórkowy i uciekli. Świadkowie zdarzenia zaalarmowali policję.

Zatrzymano trzy osoby Źródło: Lubuska policja

- Dzięki szybkiemu działaniu policjantów kryminalnych z Międzyrzecza oraz Szczecina, podejrzewani o rozbój zostali zatrzymani. jeszcze tego samego dnia w Szczecinie. Kluczowa była szybka analiza nagrania zabezpieczonego z monitoringu - tłumaczy mł. asp. Alicja Kowalczyk, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

Podczas przeszukania auta, którym poruszali się podejrzani znaleziono nie tylko koszulkę poszkodowanego, ale i inne przedmioty pochodzące z przestępstw. Policja nie zdradza, jakie konkretnie rzeczy znajdowały się w samochodzie.

Podejrzani najbliższe trzy miesiące spędzą za kratami Źródło: Lubuska policja

Usłyszeli zarzuty

- Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie trzem mężczyznom zarzutów rozboju, za które zgodnie z kodeksem karnym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Na wniosek policjantów, Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu wystąpiła do sądu o zastosowanie wobec zatrzymanych osób środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania – poinformowała

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu przychylił się do wniosku. To oznacza, że najbliższe trzy miesiące podejrzani spędzą za kratami.

OGLĄDAJ: TVN24 HD