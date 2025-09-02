Logo strona główna
Szczecin

Chciał wyłudzić kolejne tysiące złotych. Seniorka ustaliła plan działania z policjantami

133-212764
21-latek próbował wyłudzić od seniorki pieniądze
Źródło: KMP Szczecin
21-latek miał najpierw wyłudzić od starszej kobiety 160 tysięcy złotych, a później zadzwonił ponownie i zaproponował "zwrot z inwestycji". Seniorka powiadomiła policję, a gdy mężczyzna pojawił się w umówionym miejscu, został zatrzymany.

Na numer alarmowy zadzwoniła kobieta i poinformowała, że skontaktował się z nią oszust, proponując "zwrot z inwestycji". Jak informują policjanci ze Szczecina, już wcześniej straciła 160 tysięcy złotych w wyniku oszustwa, więc nie chciała ponownie "paść ofiarą przestępstwa".

"Na miejsce przyjechali szczecińscy wywiadowcy, którzy wspólnie z kobietą ustalili plan działań" - zrelacjonowano w komunikacie. Pod nadzorem funkcjonariuszy kobieta odebrała kolejny telefon od oszusta i umówiła się z nim na spotkanie, by przekazać pieniądze.

"Mężczyzna, który podjechał pod blok, został zatrzymany przez policjantów. 21-latek był zaskoczony i stawiał opór. Do przekazania gotówki w kwocie 69 tysięcy złotych nie doszło" - opisali policjanci.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Odbierał pieniądze od seniorek. Ma iść do więzienia

Odbierał pieniądze od seniorek. Ma iść do więzienia

Białystok
"Werbowniczka" w rękach policji

"Werbowniczka" w rękach policji

Lublin

Zarzuty i areszt

21-latek usłyszał zarzut oszustwa. Decyzją sądu spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie. Funkcjonariusze zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy i możliwe są kolejne zatrzymania.

Szczecin. 21-latek próbował oszukać seniorkę
Szczecin. 21-latek próbował oszukać seniorkę
Źródło: KMP Szczecin
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: MR/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Szczecin

oszustwo
