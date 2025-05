Szukają wód termalnych. Wywiercą prawie dwukilometrową dziurę

Szczecin (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Na jednej ze szczecińskich działek planowane jest wykonanie prawie dwukilometrowego odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego, który pozwoli określić, czy miasto będzie mogło włączyć do miejskiego systemu ciepłowniczego wody geotermalne.

Na działce przy ulicy Dąbskiej w Szczecinie, która jest częściowo wykorzystywana jako plac węglowy Ciepłowni "Dąbska", planowane jest wykonanie odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych.

Anna Folkman, rzeczniczka prasowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, przekazała, że całkowita powierzchnia wskazanej działki ma około 1,42 hektara, przy czym prace prowadzone będą w granicach wyznaczonego terenu obejmującego powierzchnię około jednego hektara.

- Projekt przewiduje odwiercenie pionowego otworu do głębokości około 1950 metrów, do nawiercenia około 30 metrów utworów triasu górnego. Na podstawie przeanalizowanych materiałów, wyników badań hydrogeologicznych, założono uzyskanie z otworu, wody termalnej o wydajności 200 metrów sześciennych na godzinę i temperaturze około 70-75 stopni Celsjusza - wyjaśniła Folkman.

Jak wynika z dostępnych danych, wartość strumienia cieplnego w rejonie Szczecina wynosi około 90-100 megawatów na metr kwadratowy, co jest jedną z największych wartości tego parametru na terenie Polski.

Odwiert próbny pozwoli oszacować koszty i opłacalność

Projekt "Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin" wpisano do Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2025-2029. Całość ma kosztować prawie 16 milionów złotych. Gmina Miasto Szczecin uzyskała dofinansowanie, w wysokości prawie 13 milionów złotych, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

- Dzięki temu możliwy jest pierwszy odwiert próbny, który pozwoli ocenić ostatecznie koszty całej inwestycji, jej opłacalność oraz faktyczne parametry wody. Planowana lokalizacja źródła geotermalnego w pobliżu istniejącej ciepłowni umożliwia optymalne włączenie go do miejskiego systemu ciepłowniczego - powiedziała rzeczniczka prasowa ZUO. - Dopiero po wykonaniu otworu geotermalnego i opracowaniu dokumentacji hydrologicznej, będzie można określić realną wydajność źródła i jej udział w systemie ciepłowniczym Szczecina - dodała.

Miejska spółka szykuje się do ogłoszenia postępowania, które wyłoni wykonawcę usług nadzoru i dozoru geologicznego. Prace mają potrwać do dziesięciu miesięcy od podpisania umowy. Kolejne pół roku ma zająć opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej.

Energia geotermalna

Wody geotermalne są podziemnymi źródłami, podgrzewanymi przez ciepło Ziemi, zaliczanymi do odnawialnych źródeł energii. Znaczna część Polski ma bardzo dobre warunki do tego, ze względu na trzy prowincje geotermalne: centralnoeuropejską, przedkarpacką i karpacką. Głównym sposobem dotarcia do wód jest stosowanie odwiertów.

Zaletami tego typu źródła są m.in.: brak szkodliwości dla środowiska, dostępność bez względu na warunki pogodowe czy brak wpływu na wygląd otoczenia.

