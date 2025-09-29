Bójka kierowców na środku drogi. Policja szuka uczestników. Nagranie

Wszystko działo się w piątek, 26 września, na ulicy Sosabowskiego w Szczecinie. Nagranie ze zdarzenia opublikował profil Stop Cham. Na filmie widać, jak mężczyzna idzie w kierunku busa, z którego wysiada inny kierowca. Nagle mężczyźni zaczynają się bić na środku drogi przed światłami, uniemożliwiając przejazd innym kierowcom.
Policjanci pracują nad sprawą od soboty.
Policja: chcemy mieć rzetelny obraz
Jak mówi tvn24.pl nadkom. Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, funkcjonariusze chcą dotrzeć do osób, które się pobiły oraz do osoby, która nagrała sytuację.
- Na nagraniu widać tylko fragment zdarzenia, widać, że wcześniej też musiało się coś wydarzyć. Chcemy dotrzeć do całego nagrania, aby mieć rzetelny obraz całego zdarzenia - tłumaczy nadkom. Anna Gembala.
Autorka/Autor: Marta Korejwo-Danowska /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: STOP CHAM