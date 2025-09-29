Bójka kierowców na środku drogi. Policja szuka uczestników. Nagranie

Bojka w Szczecinie Źródło: Stop Cham

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wszystko działo się w piątek, 26 września, na ulicy Sosabowskiego w Szczecinie. Nagranie ze zdarzenia opublikował profil Stop Cham. Na filmie widać, jak mężczyzna idzie w kierunku busa, z którego wysiada inny kierowca. Nagle mężczyźni zaczynają się bić na środku drogi przed światłami, uniemożliwiając przejazd innym kierowcom.

Policjanci pracują nad sprawą od soboty.

Policja: chcemy mieć rzetelny obraz

Jak mówi tvn24.pl nadkom. Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, funkcjonariusze chcą dotrzeć do osób, które się pobiły oraz do osoby, która nagrała sytuację.

- Na nagraniu widać tylko fragment zdarzenia, widać, że wcześniej też musiało się coś wydarzyć. Chcemy dotrzeć do całego nagrania, aby mieć rzetelny obraz całego zdarzenia - tłumaczy nadkom. Anna Gembala.

OGLĄDAJ: TVN24 HD