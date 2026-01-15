Awaria wodociągów w Szczecinie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O usunięciu awarii poinformowała rzeczniczka SEC Danuta Misztal. Naprawa uszkodzonej magistrali ciepłowniczej przy ul. Klonowica miała zakończyć się do soboty rano. Ekipy SEC przystąpiły do pracy w środę.

- Obecnie trwa uzupełnianie sieci ciepłowniczej, co oznacza, że ciepło powinno wrócić do odbiorców jeszcze dziś wieczorem (czwartek - red.) - podkreśliła Misztal.

Rzeczniczka SEC wyjaśniła też, że z związku ze "stabilizacją systemu" mogą występować zakłócenia w dostawach ciepła w północnych rejonach miasta.

Awaria ciepłociągu, do której doszło kilka dni temu, wymusiła czasowe odcięcie dostaw tzw. ciepła systemowego (ogrzewanie, ciepła woda w kranach) dla ok. 12 tys. mieszkańców ulic: Klonowica, Litewskiej, Marlicza, Św. Ottona, Polskiego Czerwonego Krzyża, Romera, Szafera, Zawadzkiego i Wojska Polskiego. Opróżnianie rurociągów rozpoczęto w środę o świcie. Teraz trwa ich napełnienie.

Jak wyjaśniła Misztal, przyczyną rozszczelnienia ciepłociągu były spadki i skoki temperatury.

OGLĄDAJ: TVN24 HD