Ukradł zamki do drzwi, zostanie deportowany

Szczecin. Za kradzież zostanie deportowany Źródło: KMP Szczecin

Szczecińscy policjanci zatrzymali 45-letniego obywatela Białorusi, który ukradł zamki do drzwi. Mężczyzna przebywał na terenie Polski nielegalnie, podjęto decyzję o jego deportacji.

Szczecińscy policjanci zatrzymali 45-latka, który ukradł cztery sztuki zamków do drzwi w jednym z marketów budowlanych. Wartość skradzionych rzeczy oszacowano na ponad 1,1 tysiąca złotych. Obywatel Białorusi usłyszał zarzut kradzieży, za co grozi do pięciu lat więzienia.

W związku z tym, że mężczyzna przebywał na terenie Polski nielegalnie, policjanci wystąpili do komendanta placówki Straży Granicznej w Szczecinie z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie deportacji.

Decyzją komendanta 45-latek został zobowiązany do opuszczenia terenu Polski i powrotu na Białoruś. Dodatkowo orzeczono zakaz ponownego wjazdu na teren Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw strefy Schengen przez następne trzy lata.

Teraz sprawą zajmie się sąd, który podejmie decyzje w sprawie obywatela Białorusi.

45-latek ukradł cztery zamki do drzwi Źródło: KMP Szczecin

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo