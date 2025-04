Miała zeznawać, wpadł w szał i przed prokuraturą zabił partnerkę. Wyrok

Zapadł wyrok w sprawie Mateusza N Źródło: TVN24

W Sądzie Okręgowym w Szczecinie zapadł wyrok w sprawie Mateusza N., który w maju 2022 roku zaatakował swoją partnerkę i zadał jej kilka ciosów nożem. Kobieta zmarła. Wszystko rozgrywało się przed siedzibą świnoujskiej prokuratury. Mężczyzna został skazany na dożywocie. Wyrok jest nieprawomocny.

Sąd Okręgowy w Szczecinie uznał za winnego popełnionych przestępstw Mateusza N. i wymierzył mu karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności.

Sąd w całości podzielił stanowisko prokuratora w sprawie. W akcie oskarżenia zawarto m.in. informacje o tym, że mężczyzna dokonał zabójstwa w obecności małoletniego syna, a w 2021 roku znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją konkubiną oraz jej sześcioletnią córką, a także groził pozbawieniem życia partnerce i reszcie domowników.

Dowiedz się więcej: Miała składać zeznania, zginęła przed budynkiem prokuratury

Zapadł wyrok w sprawie Mateusza N Źródło: TVN24

"Kara eliminacyjna jest najlepsza"

- Nic nie wskazywało na to, żeby potraktować pana ulgowo, jest pan osobą - co zauważyliśmy na rozprawach - nerwową, w ocenie sądu agresywne zachowania z pana strony miały miejsce. Obserwując pana zachowanie i osobowość i to, jak zachowuje się pan w areszcie, to nie widzimy możliwości pozytywnego prognozowania. Kara eliminacyjna, czyli dożywotniego pozbawienia wolności jest najlepsza i do takiego wniosku z prokuratorem doszliśmy - powiedział sędzia Artur Karnacewicz.

Zapadł wyrok w sprawie Mateusza N Źródło: TVN24

Tragedia przed prokuraturą w Świnoujściu

Do tragedii doszło 17 maja 2022 roku przed siedzibą Prokuratury Rejonowej przy ulicy Słowackiego w Świnoujściu. Kobieta miała tam składać zeznania w toczącym się postępowaniu. Sprawa dotyczyła relacji między poszkodowaną a jej konkubentem. Mężczyzna nie uzyskał zgody na udział w przesłuchaniu, wpadł w szał i rzucił się na partnerkę. Zadał jej kilka ciosów nożem. Przy zdarzeniu była matka oskarżonego wraz z synem jego i poszkodowanej.

Dramatyczna akcja ratunkowa przed Prokuraturą Rejonową w Świnoujściu Źródło: iswinoujscie.pl

Mimo szybkiego przyjazdu pogotowia ratunkowego i podjętej reanimacji, nie udało się uratować kobiety. Zamordowana była nauczycielką w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu.