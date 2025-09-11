Fontanna pełna piany. Urzędnicy apelują o rozsądek

Obiektem "żartu" padła fontanna przy ulicy Słowackiego w Świnoujściu. Urzędnicy poinformowali, że przed jej ponownym uruchomieniem będzie konieczne przepłukanie całej instalacji, co oznacza, że będzie to koszt dla miasta i sprawcy.
"Jeśli uda się go ustalić, grozi mu surowa kara, a przede wszystkim obowiązek pokrycia kosztów naprawy urządzenia" - poinformowali urzędnicy.
Aby fontanna prawidłowo działała, trzeba wylać zanieczyszczoną wodę, przepłukać urządzenie i ponownie napełnić je czystą wodą. Na ten moment urzędnicy nie są w stanie określić jak kosztowne będą to działania.
"Apelujemy do mieszkańców o rozsądek i przestrzeganie zasad korzystania z przestrzeni publicznej – i przypominamy, że niewinny żart może mieć kosztowne konsekwencje" - czytamy.
Autorka/Autor: MR/PKoz
Źródło: tvn24.pl, swinoujscie.pl
Źródło zdjęcia głównego: UM Świnoujście