Szczecin Zderzenie na krajowej "10", nie żyje jedna osoba Rafał Molenda |

Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 10 (Zachodniopomorskie) Źródło wideo: Kontakt24 / NaszeGryfino.pl Źródło zdj. gł.: Kontakt24

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Do wypadku doszło w piątek około godziny 8 w pobliżu miejscowości Wapnica (powiat stargardzki). Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zderzyły się tam samochód osobowy oraz ciągnik siodłowy.

Na miejscu pracują policjanci. - W wyniku zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja. Droga jest zablokowana - przekazała Ewa Majdzińska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Droga krajowa nr 10 na odcinku Suchań - Recz jest całkowicie zablokowana. Według informacji GDDKiA utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin. Kierowcy powinni liczyć się z opóźnieniami i stosować się do poleceń służb kierujących ruchem.