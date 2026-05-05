Szczecin Uciekał przed policją i schował się w lodówce Oprac. Rafał Molenda |

Łobez (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nie zatrzymał się do kontroli i próbował uciec policjantom. Ostatecznie wszedł do lodówki w swoim mieszkaniu. Policjanci zatrzymali 30-latka z gminy Radowo Małe w województwie zachodniopomorskim.

Uciekał przed policją. Pasażerkę porzucił w lesie Źródło: KPP w Łobzie

Do zdarzenia doszło na drodze nr 147 z Radowa Małego do Łobza. Policjanci z Reska w trakcie patrolu zauważyli znanego im mężczyznę, który kierował motorowerem pomimo zakazu prowadzenia pojazdów.

- Mundurowi podjęli próbę zatrzymania kierującego do kontroli drogowej. Pomimo wydawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych mężczyzna nie zatrzymał się i podjął próbę ucieczki - informuje Szymon Martula z Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.

Uciekinier podczas brawurowej jazdy uszkodził motorower. Porzucił maszynę w lesie razem z 78-letnią pasażerką. W finale ucieczki próbował ukryć się w swoim mieszkaniu - w lodówce.

Uciekał przed policjantami. Motorower i pasażerkę porzucił w lesie Źródło: KPP w Łobzie

Policjanci szybko odnaleźli 30-latka. Po sprawdzeniu jego kartoteki okazało się, że mężczyzna miał dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. Noc spędził w areszcie. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd.