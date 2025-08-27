Gęsty dym nad budowaną halą. Palił się dach

Strażacy otrzymali w środę po godzinie 12 zgłoszenie o pożarze dachu hali w budowie w miejscowości Przecław w powiecie polickim.
Jak przekazał aspirant Dariusz Szacht, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, pożarem objęta była jedna trzecia powierzchni dachu.
Hala ma powierzchnię 3 tysięcy metrów kwadratowych.
Na miejscu działania prowadziło 9 zastępów straży pożarnej.
W pożarze nikt nie ucierpiał. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana.
Autorka/Autor: mm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24