Gęsty dym nad budowaną halą. Palił się dach

Strażacy otrzymali w środę po godzinie 12 zgłoszenie o pożarze dachu hali w budowie w miejscowości Przecław w powiecie polickim.

Jak przekazał aspirant Dariusz Szacht, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, pożarem objęta była jedna trzecia powierzchni dachu.

Hala ma powierzchnię 3 tysięcy metrów kwadratowych.

Na miejscu działania prowadziło 9 zastępów straży pożarnej.

W pożarze nikt nie ucierpiał. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana.

