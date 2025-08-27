Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Gęsty dym nad budowaną halą. Palił się dach

Pożar dachu hali w miejscowości Przecław
Straż o pożarze dachu hali
Pożar w miejscowości Przecław (Zachodniopomorskie). Ogień objął jedną trzecią powierzchni dachu hali. Sytuacja jest już opanowana. Obyło się bez osób poszkodowanych.

Strażacy otrzymali w środę po godzinie 12 zgłoszenie o pożarze dachu hali w budowie w miejscowości Przecław w powiecie polickim.

Pożar dachu hali w miejscowości Przecław

Jak przekazał aspirant Dariusz Szacht, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, pożarem objęta była jedna trzecia powierzchni dachu.

Pożar dachu hali w miejscowości Przecław
Pożar dachu hali w miejscowości Przecław
Źródło: Kontakt24

Hala ma powierzchnię 3 tysięcy metrów kwadratowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Gęsty dym nad tartakiem. Płonęła hala

Gęsty dym nad tartakiem. Płonęła hala

Poznań
Nocny pożar hali, alert RCB. "Nie mogliśmy wprowadzić ratowników do wnętrza"

Nocny pożar hali, alert RCB. "Nie mogliśmy wprowadzić ratowników do wnętrza"

Na miejscu działania prowadziło 9 zastępów straży pożarnej.

Pożar dachu hali w miejscowości Przecław
Pożar dachu hali w miejscowości Przecław
Źródło: TVN24

W pożarze nikt nie ucierpiał. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana.

Pożar dachu hali w miejscowości Przecław
Pożar dachu hali w miejscowości Przecław
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24

Udostępnij:
TAGI:
pożarZachodniopomorskieStraż pożarna
Czytaj także:
27 1350 podcast-0002
"Ci, co przysnęli, zaczęli podnosić głowy". "Kosiniak się odpalił", a Domański starł z prezydentem
Motocyklista jechał na jednym kole
Na jednym kole i na jednej nodze. Szokująca jazda motocyklisty na nagraniu
Wrocław
imageTitle
Szybki przepis na sławę. Od rezerwowego do "najpopularniejszego piłkarza w Kazachstanie"
EUROSPORT
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria systemu informatycznego pogotowia ratunkowego. Podano przyczynę
WARSZAWA
Orlen
Zmiany w zarządzie Orlenu
BIZNES
Pożary w Hiszpanii
Dwie wioski już ewakuowano, ogień zagraża kolejnym
METEO
Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji
Berkowicz: rządzący mogą wypowiedzieć ETS. Co by to oznaczało?
Jan Kunert, Michał Istel
Pożar hali ze zniczami w Tarnowie
Płonie hurtownia zniczy, zawalił się dach. Apel do mieszkańców
Kraków
Niektóre linie autobusowe będą kursować częściej
Komunikacja miejska wraca z wakacji. Będą nowości na trasach
WARSZAWA
shutterstock_2477488649
1700 plus. Kiedy wypłata
BIZNES
Do zdarzenia doszło na trasie S7 (zdj. ilustracyjne)
Nagle stanęła na trasie S7, w aucie zabrakło paliwa
WARSZAWA
Emma Heming i Bruce Willis
Żona Bruce'a Willisa: mamy sposób komunikowania się z nim
Kultura i styl
imageTitle
Kwiatkowski z trudem powstrzymywał łzy. "To lekcja dla każdego"
EUROSPORT
Uszkodzony tunel w Sulejówku
Na dwa miesiące zamkną tunel pod torami uszkodzony przez ciężarówkę
WARSZAWA
Potrącenie siedmiolatki w Trzciance
Tragiczny wypadek. Nie żyje siedmiolatka, została potrącona
Poznań
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Polityk spowodował kolizję i uciekł, był pijany. Usłyszy zarzuty
Trójmiasto
Przed ciechanowskim ratuszem będzie więcej zieleni
Usuwają beton sprzed ratusza. Będzie więcej zieleni
WARSZAWA
imageTitle
Reprezentant Polski odchodzi z Lecha. Będzie grał we Włoszech
EUROSPORT
Indie-000359
Lawina błotna na szlaku pielgrzymkowym. Kilkadziesiąt ofiar
METEO
Włamanie do domu seniorki w Pucku. Sprawcy w rękach policji
Zobaczyła nad łóżkiem mężczyznę w masce. Włamanie do domu seniorki
Trójmiasto
imageTitle
Młodzi Polacy w ćwierćfinale mistrzostw świata
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Wielka wygrana w Eurojackpot w Polsce. Wiadomo, gdzie padła
BIZNES
Kieleccy lekarze przeprowadzili operację bariatryczną u pacjenta, który ważył niemal ćwierć tony
Pacjent ważył prawie ćwierć tony. "To nie wina tych ludzi. Ich metabolizm działa inaczej"
Zdrowie
BALTYK SINICE
Sinice w jeziorach. W tych miejscach nie można się kąpać
Nowe prawo stanowi m.in., że wiatraki będą mogły być stawiane w nie mniejszej niż dziesięciokrotność ich wysokości odległości od domów
Tusk: mamy gotowe rozporządzenie
BIZNES
Jarosław Kaczyński na spotkaniu w Bydgoszczy
FAŁSZKaczyński opowiada o "obcinaniu i ograniczaniu" armii. Trzy razy nieprawda
Michał Istel, Jan Kunert
Donald Tusk
Tusk zabrał głos po Radzie Gabinetowej. Mówił o współpracy z Nawrockim
Najnowsze
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
"Prace trwają do ostatniej chwili". Deklaracja premiera
BIZNES
Międzyzdroje. Dwie wieże
Wieżowiec ma stanąć przy samej plaży, próbują negocjować jego wysokość
Matylda Rozpędek
27 1140 konfa rada gabinetowa-0003
Bogucki o "rozbieżności" z rządem. "Prezydent będzie żądał odpowiedzi na piśmie"

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica