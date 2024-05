Protest rolników w Szczecinie. "Zielony Ład jest do wyrzucenia"

Spotkanie z wicewojewodą

- Obserwujemy kampanię do europarlamentu i widzimy, że ona kompletnie się zmieniła. Jeszcze trzy miesiące temu, kiedy zaczynaliśmy, duża część sceny politycznej mówiła, że Zielony ład jest bardzo dobry i nie można go zmieniać, a teraz już nawet ta lewa strona, która bardzo optowała za nim, ma hasło w kampanii, że Zielony Ład trzeba zmieniać. To jest bardzo satysfakcjonujące - powiedział Waszczyk.

"Zielony Ład jest do wyrzucenia"

Adam Walterowicz, rolnik obecny na proteście, powiedział, że nie chodzi o to, która partia rządzi krajem, ale o to, aby rozwiązać nasze problemy. - Podstawowym naszym postulatem jest wyrzucenie Zielonego Ładu do kosza. On jest nie do przyjęcia na takich warunkach jak teraz jest. To rynek ma regulować, a nie jakimiś dopłatami będziemy zmuszać rolników do cudów - wyjaśnił.