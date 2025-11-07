Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Prezydent zawetował ustawę o Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry. "Politykierstwo", "stracona szansa"

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry
Spot telewizyjny Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Jak podano w komunikacie, głównym argumentem prezydenta były "obawy o zablokowanie rozwoju gospodarczego regionu". "To zwykłe, oparte na kłamstwie politykierstwo. Nie ma żadnych prawdziwych minusów tej inicjatywy" - napisała ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. "Starania mieszkańców zostały zignorowane" - skomentował z kolei wojewoda zachodniopomorski.

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o decyzji w piątek wieczorem. "W ocenie Prezydenta RP powstanie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry w ramach ustawy z dnia 17 października 2025 r. o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry budzi obawy o zablokowanie rozwoju gospodarczego regionu, w którym Odra jest kluczowym źródłem potencjału inwestycyjnego" - czytamy w komunikacie kancelarii.

"W uzasadnieniu do weta Prezydent RP wskazał brak analiz skutków dla inwestycji infrastrukturalnych w regionie, mimo że dla niektórych gmin powstanie parku może oznaczać realne straty finansowe. Co więcej, mimo że powstanie Parku budziło skrajne opinie wśród społeczności Międzyodrza, nie zdecydowano się na lokalne referendum. Ustawa miała wprowadzić istotne ograniczenia dla mieszkańców bez szerokich konsultacji i debat ekspertów" - poinformowano.

"To zwykłe, oparte na kłamstwie politykierstwo"

"Zamiast po stronie państwa, dziedzictwa przyrodniczego, ponadczasowych wartości Pan Prezydent stanął dziś za interesem partyjnym. Zawetowanie ustawy tworzącej Park Narodowy Doliny Dolnej Odry to zwykłe, oparte na kłamstwie politykierstwo. Nie ma żadnych prawdziwych minusów tej inicjatywy" - napisała ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry
Park Narodowy Doliny Dolnej Odry
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Hennig-Kloska dodała we wpisie, że prezydent "ją rozczarował i zniweczył prawie dwuletnią pracę lokalnych społeczności i samorządów, i naraził Miedzyodrze na degradację".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Powstanie pierwszy od ponad 20 lat park narodowy

Powstanie pierwszy od ponad 20 lat park narodowy

Jest rządowy projekt ustawy o utworzeniu Parku Doliny Dolnej Odry

Jest rządowy projekt ustawy o utworzeniu Parku Doliny Dolnej Odry

Ministra zapewniła, że wspólnie z samorządowcami rząd rozpocznie niebawem prace nad innymi rozwiązaniem.

"Ta decyzja nas nie zatrzyma, obiecuję! Będziemy dalej wspierać ochronę przyrody. Wspólnie z samorządami rozpoczynamy prace nad rozwiązaniem zastępczym" - zakończyła wpis Paulina Hennig-Kloska.

Komentarz wojewody zachodniopomorskiego

W podobnym tonie do sprawy odniósł się we wpisie na portalu X wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

"Niestety starania mieszkańców naszego województwa zostały zignorowane. Prezydent Polski zdecydował, że unikalne tereny Międzyodrza, siedliska ptaków, torfowiska i rozlewiska nie będą objęte szczególną ochroną. Straciliśmy szansę na rozwój i zachowanie unikalnej przyrody Doliny Dolnej Odry dla kolejnych pokoleń" - napisał wojewoda. Dodał, iż "przykre jest, że energia mieszkańców, starania samorządów i demokratyczne głosowania przeprowadzone przez radnych zostały przekreślone przez polityczny aparat Warszawy".

"Prezydenci się zmieniają, a głos większości mieszkańców w demokratycznym kraju powinien zawsze być szanowany i brany pod uwagę" - podkreślił we wpisie Adam Rudawski.

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry miał objąć obszar o powierzchni 3856,30 ha w województwie zachodniopomorskim. Miał być to też pierwszy park narodowy od ponad 20 lat.

Zgodnie z ustawą granice nowego parku miały być wyznaczone tak, by zapewnić ochronę zasobów przyrodniczych i jednocześnie umożliwić dotychczasowe użytkowanie obszaru. "Oba ramiona rzeki Odry: Odra Zachodnia i Odra Wschodnia nie zostaną włączone do parku i jego otuliny. W obszar projektowanego parku zostaną włączone trzy wyspy wychodzące poza główny teren Międzyodrza – wyspa Łęgi Kurowskie położona między Odrą Zachodnią a Kanałem Kurowskim oraz kompleks dwóch wysp położonych między Odrą Wschodnią a Kanałem Kurowskim: Klucki Ostrów i Zaklucki Ostrówek. Wyspy Klucki Ostrów i Zaklucki Ostrówek należą administracyjnie do miasta Szczecin" - wskazano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektowanego do ustawy rozporządzenia.

W Polsce funkcjonują obecnie 23 parki narodowe, które zajmują około 1 procenta powierzchni kraju. Pierwszym parkiem, który został utworzony w naszym kraju, był Pieniński Park Narodowy. Największym parkiem jest natomiast Biebrzański Park Narodowy.

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry
Park Narodowy Doliny Dolnej Odry
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska/ Piotr Piznal
OGLĄDAJ: Posłowie zdecydowali o jego losie. Wydanie specjalne
Zbigniew Ziobro

Posłowie zdecydowali o jego losie. Wydanie specjalne
NA ŻYWO

Zbigniew Ziobro
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Ministerstwo Klimatu i Środowiska/ Piotr Piznal

Udostępnij:
TAGI:
parki narodowePaulina Hennig-KloskaKarol Nawrocki
Czytaj także:
imageTitle
Horst Panic nie żyje. Jego wyczyn przeszedł do historii
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Ziobro może trafić do aresztu. Tusk komentuje. "Nie wyślę komandosów"
RELACJA
Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
Sejm dał organom ścigania zielone światło w sprawie Ziobry
Polska
Przed nami chłodna noc
Czeka nas chłodna noc
METEO
Wizualizacja stadionu Polonii Warszawa z przesuwanym dachem
Cztery firmy chcą budować kompleks Polonii
WARSZAWA
Bogusław Winid
Polak ponownie wybrany przez ONZ na wysokie stanowisko
Świat
imageTitle
Djoković zdjął klątwę półfinałów. 101. tytuł na horyzoncie
EUROSPORT
imageTitle
Chcą Lewandowskiego już w styczniu. Zaskakujące doniesienia Włochów
EUROSPORT
Tragiczny wypadek na DK76
Czołowe zderzenie. Jedna osoba nie żyje. Sprawca pijany i bez prawa jazdy
WARSZAWA
Ulica Piotrkowska w Łodzi
Przez trzy dni był więziony i torturowany. Uciekł, wyskakując przez okno
Łódź
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Jest decyzja Sejmu w sprawie akcyzy na alkohol
BIZNES
Donald Trump powitał Viktora Orbana w Białym Domu
Trump przywitał Orbana. Zabrakło jednego szczegółu
Świat
imageTitle
Najwyższy nastolatek świata nie dotknął piłki w wyczekiwanym debiucie
EUROSPORT
Tajfun Fung-wong na zdjęciach satelitarnych
Dopiero co przeszedł tam śmiercionośny tajfun, a na horyzoncie jest już kolejne zagrożenie
METEO
Grammy
Jest lista nominacji do Grammy. Szansę ma też Polak
Kultura i styl
imageTitle
Najtrudniejszy mecz i historyczny awans. Rybakina niepokonana
EUROSPORT
Pociąg z RegioJet
Chcą złożyć skargę na PKP Intercity. "Zachowanie niezgodne z prawem"
BIZNES
Złotówki Pieniądze PLN
Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową na 2026 rok
BIZNES
Bracką przecinają szerokie Aleje Jerozolimskie
Drogowcy planują "zebrę" w Alejach Jerozolimskich
WARSZAWA
Szymon Hołownia
Krótka przemowa Hołowni. Przeprosił, podziękował, "nie rozbeczał się"
Polska
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Pijana matka przyjechała po córkę do przedszkola
Rzeszów
moskwa rosja - ilmarinfoto shutterstock_1344145688
Od soboty zakaz dla Rosjan. Chodzi o wizy
BIZNES
imageTitle
Kryspin posłuchał rady Urbana. Oto największe zaskoczenie powołań
EUROSPORT
power bank shutterstock_2608517485
Eksplozja powerbanka w kieszeni. Mężczyzna trafił do szpitala
Świat
Karol Nawrocki
"Zaskoczenie i przykrość". Po decyzji Nawrockiego
Polska
Antoni Macierewicz, Łukasz Mejza
"Fakty" TVN: wnioski o uchylenie immunitetów Macierewiczowi i Mejzie podpisane
Polska
mgla noc pies samochod swiatla shutterstock_1592271049_1
Alarmy IMGW w 15 województwach
METEO
Teneryfa, Adeje
Ponad 200 dzikich lokatorów musi opuścić hotel
Świat
imageTitle
Skandal w NBA. Dyrektor klubu oskarżony o defraudację milionów
EUROSPORT
Narkotyki, papierosy i broń w domu 67-latka
Narkotykami, które posiadał, mógł odurzyć 200 tysięcy osób
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica