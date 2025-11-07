Prezydent zawetował ustawę o Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry. "Politykierstwo", "stracona szansa"

Spot telewizyjny Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o decyzji w piątek wieczorem. "W ocenie Prezydenta RP powstanie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry w ramach ustawy z dnia 17 października 2025 r. o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry budzi obawy o zablokowanie rozwoju gospodarczego regionu, w którym Odra jest kluczowym źródłem potencjału inwestycyjnego" - czytamy w komunikacie kancelarii.

"W uzasadnieniu do weta Prezydent RP wskazał brak analiz skutków dla inwestycji infrastrukturalnych w regionie, mimo że dla niektórych gmin powstanie parku może oznaczać realne straty finansowe. Co więcej, mimo że powstanie Parku budziło skrajne opinie wśród społeczności Międzyodrza, nie zdecydowano się na lokalne referendum. Ustawa miała wprowadzić istotne ograniczenia dla mieszkańców bez szerokich konsultacji i debat ekspertów" - poinformowano.

"Zamiast po stronie państwa, dziedzictwa przyrodniczego, ponadczasowych wartości Pan Prezydent stanął dziś za interesem partyjnym. Zawetowanie ustawy tworzącej Park Narodowy Doliny Dolnej Odry to zwykłe, oparte na kłamstwie politykierstwo. Nie ma żadnych prawdziwych minusów tej inicjatywy" - napisała ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Hennig-Kloska dodała we wpisie, że prezydent "ją rozczarował i zniweczył prawie dwuletnią pracę lokalnych społeczności i samorządów, i naraził Miedzyodrze na degradację".

Ministra zapewniła, że wspólnie z samorządowcami rząd rozpocznie niebawem prace nad innymi rozwiązaniem.

"Ta decyzja nas nie zatrzyma, obiecuję! Będziemy dalej wspierać ochronę przyrody. Wspólnie z samorządami rozpoczynamy prace nad rozwiązaniem zastępczym" - zakończyła wpis Paulina Hennig-Kloska.

Zamiast po stronie państwa, dziedzictwa przyrodniczego, ponadczasowych wartości Pan Prezydent stanął dziś za interesem partyjnym.



Zawetowanie ustawy tworzącej Park Narodowy Doliny Dolnej Odry to zwykle, oparte na kłamstwie politykierstwo. Nie ma żadnych prawdziwych minusów tej… pic.twitter.com/TSXT9x7IUF — Paulina Hennig-Kloska (@hennigkloska) November 7, 2025 Rozwiń

Komentarz wojewody zachodniopomorskiego

W podobnym tonie do sprawy odniósł się we wpisie na portalu X wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

"Niestety starania mieszkańców naszego województwa zostały zignorowane. Prezydent Polski zdecydował, że unikalne tereny Międzyodrza, siedliska ptaków, torfowiska i rozlewiska nie będą objęte szczególną ochroną. Straciliśmy szansę na rozwój i zachowanie unikalnej przyrody Doliny Dolnej Odry dla kolejnych pokoleń" - napisał wojewoda. Dodał, iż "przykre jest, że energia mieszkańców, starania samorządów i demokratyczne głosowania przeprowadzone przez radnych zostały przekreślone przez polityczny aparat Warszawy".

Decyzją prezydenta @NawrockiKn nie będzie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.



Niestety starania mieszkańców naszego województwa zostały zignorowane. Prezydent Polski zdecydował, że unikalne tereny Międzyodrza, siedliska ptaków, torfowiska i rozlewiska nie będą objęte szczególną… pic.twitter.com/yzFBEuPgCe — Adam Rudawski (@AdamRudawski) November 7, 2025 Rozwiń

"Prezydenci się zmieniają, a głos większości mieszkańców w demokratycznym kraju powinien zawsze być szanowany i brany pod uwagę" - podkreślił we wpisie Adam Rudawski.

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry miał objąć obszar o powierzchni 3856,30 ha w województwie zachodniopomorskim. Miał być to też pierwszy park narodowy od ponad 20 lat.

Zgodnie z ustawą granice nowego parku miały być wyznaczone tak, by zapewnić ochronę zasobów przyrodniczych i jednocześnie umożliwić dotychczasowe użytkowanie obszaru. "Oba ramiona rzeki Odry: Odra Zachodnia i Odra Wschodnia nie zostaną włączone do parku i jego otuliny. W obszar projektowanego parku zostaną włączone trzy wyspy wychodzące poza główny teren Międzyodrza – wyspa Łęgi Kurowskie położona między Odrą Zachodnią a Kanałem Kurowskim oraz kompleks dwóch wysp położonych między Odrą Wschodnią a Kanałem Kurowskim: Klucki Ostrów i Zaklucki Ostrówek. Wyspy Klucki Ostrów i Zaklucki Ostrówek należą administracyjnie do miasta Szczecin" - wskazano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektowanego do ustawy rozporządzenia.

W Polsce funkcjonują obecnie 23 parki narodowe, które zajmują około 1 procenta powierzchni kraju. Pierwszym parkiem, który został utworzony w naszym kraju, był Pieniński Park Narodowy. Największym parkiem jest natomiast Biebrzański Park Narodowy.

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska/ Piotr Piznal

OGLĄDAJ: Posłowie zdecydowali o jego losie. Wydanie specjalne