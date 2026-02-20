Pod psem na zamarzniętej tafli Morza Bałtyckiego w Pogorzelicy załamał się lód. Na pomoc ruszyli strażacy z OSP Niechorze.
"Znajdował się ok. 100 metrów od brzegu" - czytamy na oficjalnym profilu Pomorza Zachodniego na Facebooku.
Wyciągnęli go z lodowatej wody
Użyli sań lodowych i szybko wyciągnęli zwierzaka lodowatej wody.
Pies został następnie przetransportowany do nagrzanego wozu strażaków, a potem przekazany znajdującym się w pobliżu właścicielom.
Tomasz Mikulicz /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: OSP Niechorze