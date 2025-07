Co zrobić ze zużytym olejem spożywczym? W Szczecinku testują olejomat Źródło: TVN24

Frytki, pączki, schabowe, ryba albo suszone pomidory w oleju - wszystko pyszne, ale pozostawia po sobie odpad w postaci zużytego oleju. Pada pytanie: jak najlepiej się go pozbyć?

Na pewno nie można wylewać go do sedesu lub do zlewu. - Jeśli olej trafia już na ściany wewnętrzne systemu kanalizacyjnego, to on tam czasami zostaje – zwraca uwagę specjalista inżynierii ochrony środowiska dr inż. Jakub Duszczyk i dodaje, że dochodzi wtedy do "zaczopowania systemu kanalizacyjnego".

- Metoda na przecieranie i wyrzucanie ręcznika papierowego do odpadów zmieszanych, a co gorsza do papieru, też nie jest najlepsza. Zużyty olej powinno się zlewać i zawozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – wskazuje.

Leszek Zagórski z PSZOK Wilanów podkreśla, że "zużyty olej najlepiej przynieść w pojemniku z którego pochodzi, czyli w tym oryginalnym opakowaniu". - Jeśli tego nie można zrobić, to przyjmuje się również zużyty olej w pojemnikach szklanych i plastikowych – dodaje.

- Zużyty olej nie zostanie zutylizowany, a posłuży do produkcji nowego oleju – mówi Leszek Zagórski.

W Szczecinku testują olejomat

Pojawiła się też kolejna opcja - zużyty tłuszcz można oddać do olejomatu. Wystarczy ściągnąć bezpłatną aplikację. Inicjatorka projektu Małgorzata Rdest wyjaśnia, że wystarczy "znaleźć swój najbliższy olejomat, podejść, zeskanować kod QR i tyle". - Maszyna wydaje nam charakterystyczną zieloną butelkę z zakrętką – dodaje.

Przeterminowany olej, pozostałości z puszek, stopione masło albo zużyty olej ze smażenia należy zlać do butelki. - Jak mamy butelkę pełną, wracamy do olejomatu, otwieramy klapkę, wkładamy ją do maszyny i ona skanuje kod QR. W ten sposób identyfikuje naszego użytkownika i zostaną nam przyznane punkty, a punkty możemy wymieniać na nagrody – wyjaśnia.

Za punkty można dostać drzewka, sadzonki lub nasiona albo przekazać je szkołom, które walczą o tablice interaktywne. Inspiracją do powstania olejomatów było samo życie.

- Konkretnie moja teściowa, która była przykładem, od którego się wszystko zaczęło – tłumaczy Małgorzata Rdest. - To ona miała właśnie zapchaną sieć, zapchane kolanko, które trzeba było wymieniać i okazało się, że było zapchane właśnie przez złe gospodarowanie zużytym olejem – wspomina.

Czy olejomaty rozleją się po kraju? Na pewno potrzebna jest edukacja i świadomość, że jeśli wylejemy olej do kanalizacji, to później trafi on do środowiska. - Pamiętajmy, że wszystkie oczyszczone ścieki wracają później do ekosystemu wodnego, często my z tej wody korzystamy i często mówimy, że ona jest nie taka, że jest zanieczyszczona – podkreśla Radosław Wąs z Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku. - To jak wyeliminujemy jedno z tych zagrożeń, to na pewno będzie lepiej – uważa.

Olejomat w Szczecinku na razie jest jeden, na okresie próbnym. Czy się sprawdzi?