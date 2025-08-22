Quad zderzył się z autem, pijany kierowca próbował uciekać z urwanym kołem

Dyżurny z Komisariatu Policji w Nowogardzie otrzymał zgłoszenie o zderzeniu auta z quadem. Kierowca czterokołowca nie ustąpił pierwszeństwa samochodowi, który wjeżdżał prawidłowo na skrzyżowanie i uderzył w jego lewy bok.
Starsza posterunkowa Martyna Kowalska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie przekazała, że kierowca quada i pasażer spadli z pojazdu, a następnie próbowali odjechać. - Po kilku metrach dalszą jazdę uniemożliwiło im urwane koło czterokołowca, wskutek czego wjechali w ogrodzenie pobliskiej posesji - dodała.
Byli pijani, jeden trafił do szpitala
Policjanci przebadali mężczyzn alkomatem. Kierowca quada miał prawie 1,8 promila, a jego pasażer - około dwóch promili w wydychanym powietrzu. Dodatkowo wyszło na jaw, że czterokołowiec był niedopuszczony do ruchu, nie miał tablic rejestracyjnych i obowiązkowego ubezpieczenia OC.
49-letni pasażer został przewieziony do szpitala, a 40-latek zatrzymany. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a quad został odholowany na parking strzeżony.
Mężczyzna odpowie przed sądem.
