Quad zderzył się z autem, pijany kierowca próbował uciekać z urwanym kołem

Nowogard (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dyżurny z Komisariatu Policji w Nowogardzie otrzymał zgłoszenie o zderzeniu auta z quadem. Kierowca czterokołowca nie ustąpił pierwszeństwa samochodowi, który wjeżdżał prawidłowo na skrzyżowanie i uderzył w jego lewy bok.

Starsza posterunkowa Martyna Kowalska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie przekazała, że kierowca quada i pasażer spadli z pojazdu, a następnie próbowali odjechać. - Po kilku metrach dalszą jazdę uniemożliwiło im urwane koło czterokołowca, wskutek czego wjechali w ogrodzenie pobliskiej posesji - dodała.

Kierowca quada nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy samochodu Źródło: KPP Goleniów

Byli pijani, jeden trafił do szpitala

Policjanci przebadali mężczyzn alkomatem. Kierowca quada miał prawie 1,8 promila, a jego pasażer - około dwóch promili w wydychanym powietrzu. Dodatkowo wyszło na jaw, że czterokołowiec był niedopuszczony do ruchu, nie miał tablic rejestracyjnych i obowiązkowego ubezpieczenia OC.

49-letni pasażer został przewieziony do szpitala, a 40-latek zatrzymany. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a quad został odholowany na parking strzeżony.

Mężczyzna odpowie przed sądem.

Do zdarzenia doszło w gminie Nowogard Źródło: KPP Goleniów

OGLĄDAJ: Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne" Zobacz cały materiał