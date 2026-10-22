Groził ekspedientce siekierą, ukradł alkohol
Do napadu doszło w środę. Z relacji ekspedientki wynika, że do sklepu wszedł mężczyzna i z półki zabrał dwie butelki alkoholu. Minął kasy i szedł w kierunku wyjścia.
- Gdy na linii kas ekspedientka zwróciła mu uwagę, aby zapłacił za alkohol, wyciągnął siekierę, grożąc że za chwilę jej użyje, po czym wybiegł ze sklepu - przekazał Jacek Poleszczuk z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu.
Po zgłoszeniu kradzieży policjanci ustalili personalia napastnika. - Już po dwóch godzinach od zdarzenia zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu myśliborskiego - informuje Jacek Poleszczuk.
Trafił do aresztu
Sąd zdecydował, że mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Odpowie za kradzież rozbójniczą. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.
Źródło: tvn24.pl