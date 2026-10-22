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Groził ekspedientce siekierą, ukradł alkohol

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Ukradł dwie butelki alkoholu i groził ekspedientce siekierą
Z siekierą wszedł do sklepu i uradł alkohol
Źródło zdj. gł.: KPP w Myśliborzu
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Wszedł z siekierą do sklepu, groził sprzedawczyni, ukradł alkohol i uciekł. 38-letniego mężczyznę policjanci zatrzymali kilka godzin później. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Do napadu doszło w środę. Z relacji ekspedientki wynika, że do sklepu wszedł mężczyzna i z półki zabrał dwie butelki alkoholu. Minął kasy i szedł w kierunku wyjścia.

- Gdy na linii kas ekspedientka zwróciła mu uwagę, aby zapłacił za alkohol, wyciągnął siekierę, grożąc że za chwilę jej użyje, po czym wybiegł ze sklepu - przekazał Jacek Poleszczuk z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu.

Po zgłoszeniu kradzieży policjanci ustalili personalia napastnika. - Już po dwóch godzinach od zdarzenia zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu myśliborskiego - informuje Jacek Poleszczuk.

Trafił do aresztu

Sąd zdecydował, że mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Odpowie za kradzież rozbójniczą. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
MyślibórzAlkoholnapadPolicja
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