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Zachodniopomorskie

Pijany kierowca pędził pod prąd S6. Pościg na nagraniu

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Zatrzymano 32-latka
Pościg za pijanym kierowcą na S6. Mężczyznę zatrzymali policjanci z Koszalina
Źródło wideo: KMP Koszalin
Źródło zdj. gł.: KMP Koszalin
Prawie 3 promile alkoholu w organizmie miał 32-latek, który uciekał przed policją na trasie S6. Mężczyzna był tak zdeterminowany, że jechał nawet pod prąd. Policjanci z Koszalina pokazali, jak wyglądał pościg.

Tuż przed godziną 3 koszalińscy policjanci próbowali zatrzymać 32-latka do kontroli w Mścicach (Zachodniopomorskie). Mężczyzna podróżujący Peugeotem ignorował polecenia policjantów i zaczął uciekał w kierunku Koszalina.  

- Kierowca wjechał na węzeł Koszalin Północ i drogę ekspresową S6. W pewnym momencie kontynuował jazdę pod prąd w kierunku Kołobrzegu, stwarzając śmiertelne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego - poinformowała asp. Izabela Sreberska, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

To, jak przebiegał pościg za 32-latkiem, widać na nagraniu udostępnionym przez policję. "Poleciał pod prąd na Szczecin! Uwaga! Stanął na jezdni, stańcie przed nim" - krzyczał przed radio jeden z policjantów.

Każdy kilometr takiej jazdy kierowcy zwiększał ryzyko czołowego zderzenia z innymi autami. Po kilku kilometrach udało się zakończyć pościg. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierowca miał 2,7 promila alkoholu w organizmie. Co więcej, nie posiadał uprawnień do kierowania

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Pościg za pijanym kierowcą na S6. Mężczyznę zatrzymali policjanci z Koszalina
Źródło: KMP Koszalin

Był pijany, nie miał prawa jazdy

Poza mężczyzną, w samochodzie znajdowała się również 52-letnia pasażerka. Ona też była pod wpływem alkoholu - miała około 4 promili alkoholu w wydychanym powietrzu.

- Oboje zostali zatrzymani i doprowadzeni do policyjnego aresztu, a samochód, którym się poruszali, zabezpieczono na strzeżonym parkingu. 32-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz szereg popełnionych wykroczeń drogowych związanych z wyjątkowo niebezpiecznym sposobem jazdy - podsumowała Sreberska.

32-latek będzie tłumaczył się przed sądem.

Przez pijanych kierowców zginęły 124 osoby

W 2025 roku policjanci przeprowadzili w całej Polsce ponad 17 milionów kontroli trzeźwości kierowców i ujawnili 95 262 osoby, które mimo spożywania alkoholu wsiadły za kierownicę. W 1142 przypadkach doszło do spowodowania wypadku z ich winy.

W tych zdarzeniach zginęły 124 osoby, a 1439 zostało rannych. Według statystyk liczba tych wypadków jest niższa o 7 punktów procentowych niż w 2024 roku.

Za każdą z tych liczb kryje się dramat poszkodowanych, ofiar i ich rodzin. - Przypominamy, że każdy kierowca, który decyduje się prowadzić pojazd po alkoholu, staje się realnym zagrożeniem dla innych - dodała rzeczniczka koszalińskiej policji.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
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Dziennikarka tvn24.pl
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