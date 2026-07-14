Zachodniopomorskie Kierowca nieoznakowanego radiowozu śmiertelnie potrącił nastolatka jadącego na hulajnodze Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych w praktyce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek około godziny 11.30. Na drodze powiatowej pomiędzy Kowalewicami a Kowalewiczkami nieoznakowany radiowóz potrącił hulajnogę elektryczną.

Policja: nie żyje osoba jadąca hulajnogą

Jak poinformowała TVN24 asp. szt. Kinga Warczak, oficer prasowa policji w Sławnie, w wyniku zderzenia śmierć poniosła osoba poruszająca się hulajnogą.

Prokurator Ewa Dziadczyk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie przekazała, że w wypadku zginął nastolatek.

Rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Natalia Dorochowicz dodała, że zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do poszkodowanego chłopca w wieku 16 lat. Ratownicy podjęli czynności resuscytacyjne, jednak nastolatka nie udało się uratować.

Kierowca radiowozu był trzeźwy. Na miejscu zdarzenia trwa zabezpieczenie śladów. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane.