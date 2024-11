Pięć nastolatek zginęło w pożarze escape roomu. Koniec procesu

Ojciec jednej z dziewczyn powiedział, że oskarżeni bagatelizują powagę tej tragedii, a dla niego i innych rodziców, był to bardzo trudny czas. - Zaniedbania są karygodne, a wina bezsporna. Oskarżony podaje się za ofiarę pożaru i mataczy, a nawet nie był na miejscu w trakcie pożaru i nie zrobił nic, żeby pomóc dziewczynkom. Wszyscy oskarżeni doprowadzili do ich śmierci - dodał.

O tragedię oskarżono cztery osoby

Nastolatki świętowały urodziny jednej z nich

Ogień miał uniemożliwić pracownikowi escape roomu dotarcie do nastolatek. Mężczyzna został poparzony, nie otworzył dziewczętom drzwi. One same mogły to zrobić dopiero po rozwiązaniu ostatniej zagadki. W obiekcie nie było dróg ewakuacyjnych. Jedyne okno w pomieszczeniu od wewnątrz było zabite deskami, a od zewnątrz było okratowane. Dziewczęta zatruły się tlenkiem węgla.