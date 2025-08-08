Potrącił kobietę z dzieckiem na pasach i uciekł. Grozi mu 10 lat więzienia

Sarbinowo (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w środę po godz. 19 przy ul. Nadmorskiej w Sarbinowie (woj. zachodniopomorskie). Przechodzącą przez pasy turystkę z dzieckiem potrącił kierowca audi. - Zamiast zatrzymać się i udzielić pomocy, mężczyzna wcisnął gaz i uciekł z miejsca zdarzenia. Po otrzymaniu informacji od świadków zdarzenia, do działań przystąpili policjanci z koszalińskiej komendy, a także funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. 26-latek został zatrzymany – zrelacjonowała przebieg wydarzeń nadkom. Monika Kosiec z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Potrąconej kobiecie i dziecku na szczęście nic się nie stało, nie wymagali hospitalizacji.

Surowe konsekwencje dla sprawcy

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania pojazdem bez uprawnień, w stanie nietrzeźwości i pod wpływem środków odurzających, ucieczki z miejsca zdarzenia oraz posiadania znacznej ilości narkotyków. Podczas zatrzymania miał przy sobie blisko 80 gramów marihuany.

Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie Źródło: KMP Koszalin

Sąd Rejonowy w Koszalinie przychylił się w piątek do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego areszt na trzy miesiące. Za popełnione czyny grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.