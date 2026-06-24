Szczecin Pocisk na placu budowy. Na miejsce wezwano saperów Oprac. Rafał Molenda |

Niewybuch znaleziony na leśnym parkingu w Kołobrzegu Źródło wideo: KPP w Kołobrzegu Źródło zdj. gł.: KPP w Kołobrzegu

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Pocisk znalazł operator koparki podczas prac ziemnych na budowie, na terenie parkingu w Kołobrzegu. Policjanci odebrali zgłoszenie we wtorek około godziny 17.

Niewybuch znaleziony w Kołobrzegu Źródło zdjęcia: KPP w Kołobrzegu

- Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu otrzymał zgłoszenie o przedmiocie przypominającym pocisk z czasów II wojny Światowej. Przedmiot leży przy ulicy Kościuszki 21 w Kołobrzegu - poinformowała Pamela Kiljan z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.

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- Na miejsce skierowano policjanta posiadającego przeszkolenie minersko-pirotechniczne, który przeprowadził rozpoznanie. W jego trakcie ujawniono materiał niebezpieczny kształtem przypominający fragment pocisku kumulacyjnego pochodzącego z okresu II wojny światowej - dodała Pamela Kiljan. Policjanci odizolowali miejsce taśmami. Znaleziony obiekt podjęli wezwani na miejsce saperzy z 8 Batalionu Saperów Marynarki Wojennej w Dziwnowie.

Miejsce zabezpieczyli policjanci Źródło zdjęcia: KPP w Kołobrzegu

Niemiecki Panzerfaust

- Operator koparki wykopał z ziemi fragment Panzerfausta - niemieckiego granatnika przeciwpancernego, który był powszechnie stosowany podczas walk II wojny światowej. Został on podjęty i trafi na poligon w Drawsku Pomorskim, gdzie zostanie zdetonowany - powiedział nam kapitan marynarki Łukasz Koziarski, oficer sekcji prasowej z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

Tony niewybuchów w ziemi

W Polsce nadal zalegają w ziemi setki tysięcy niewybuchów z czasów I i II wojny światowej. Szacuje się, że każdego roku patrole saperskie Wojska Polskiego likwidują około 300 tysięcy sztuk niebezpiecznej amunicji i materiałów wybuchowych. W przypadku natknięcia się na podejrzany przedmiot przypominający bombę, minę czy pocisk należy bezwzględnie powiadomić służby i nie dotykać znaleziska.