Pocisk na placu budowy. Na miejsce wezwano saperów
Pocisk znalazł operator koparki podczas prac ziemnych na budowie, na terenie parkingu w Kołobrzegu. Policjanci odebrali zgłoszenie we wtorek około godziny 17.
- Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu otrzymał zgłoszenie o przedmiocie przypominającym pocisk z czasów II wojny Światowej. Przedmiot leży przy ulicy Kościuszki 21 w Kołobrzegu - poinformowała Pamela Kiljan z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.
- Na miejsce skierowano policjanta posiadającego przeszkolenie minersko-pirotechniczne, który przeprowadził rozpoznanie. W jego trakcie ujawniono materiał niebezpieczny kształtem przypominający fragment pocisku kumulacyjnego pochodzącego z okresu II wojny światowej - dodała Pamela Kiljan. Policjanci odizolowali miejsce taśmami. Znaleziony obiekt podjęli wezwani na miejsce saperzy z 8 Batalionu Saperów Marynarki Wojennej w Dziwnowie.
Niemiecki Panzerfaust
- Operator koparki wykopał z ziemi fragment Panzerfausta - niemieckiego granatnika przeciwpancernego, który był powszechnie stosowany podczas walk II wojny światowej. Został on podjęty i trafi na poligon w Drawsku Pomorskim, gdzie zostanie zdetonowany - powiedział nam kapitan marynarki Łukasz Koziarski, oficer sekcji prasowej z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
Tony niewybuchów w ziemi
W Polsce nadal zalegają w ziemi setki tysięcy niewybuchów z czasów I i II wojny światowej. Szacuje się, że każdego roku patrole saperskie Wojska Polskiego likwidują około 300 tysięcy sztuk niebezpiecznej amunicji i materiałów wybuchowych. W przypadku natknięcia się na podejrzany przedmiot przypominający bombę, minę czy pocisk należy bezwzględnie powiadomić służby i nie dotykać znaleziska.