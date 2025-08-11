Ciężarówka zerwała sieć trakcyjną. Ruch pociągów wznowiony

Przypomnijmy, że w poniedziałek trzeba było wstrzymać ruch pociągów po tym, jak ok. godz. 12.30 kierowca samochodu ciężarowego podniesionym dźwigiem zerwał sieć trakcyjną nad torowiskiem, na przejeździe kolejowym przy ul. Koszalińskiej w Kołobrzegu. Mężczyzna był trzeźwy. Zdarzenie zostało potraktowane jako kolizja.
- Sprawca będzie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za spowodowane straty - zapowiedział Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
Na miejscu pracowały służby oraz pociąg sieciowy. Sieć trakcyjna została uszkodzona na długości 200 metrów. Zniszczone zostały również dwa słupy oświetleniowe oraz drąg rogatkowy na przejeździe.
- Po naprawie sieci trakcyjnej o godz. 3 ruch pociągów między Kołobrzegiem a Białogardem został wznowiony - poinformował we wtorek rano Pietrzykowski.
Utrudnienia w ruchu pociągów
Po zdarzeniu pociągi PKP Intercity kierowane były zmienioną trasą przez stacje Koszalin i Ustronie Morskie. Działała zastępcza komunikacja autobusowa między Kołobrzegiem a Dygowem. Utrudnienia występowały także w ruchu drogowym na przejeździe.
