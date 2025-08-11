Ciężarówka zerwała sieć trakcyjną. Ruch pociągów wznowiony

Zniszczona trakcja w Kołobrzegu Źródło: Miastokołorzeg.pl

Przypomnijmy, że w poniedziałek trzeba było wstrzymać ruch pociągów po tym, jak ok. godz. 12.30 kierowca samochodu ciężarowego podniesionym dźwigiem zerwał sieć trakcyjną nad torowiskiem, na przejeździe kolejowym przy ul. Koszalińskiej w Kołobrzegu. Mężczyzna był trzeźwy. Zdarzenie zostało potraktowane jako kolizja.

- Sprawca będzie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za spowodowane straty - zapowiedział Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

Do zdarzenia doszło na ulicy Koszalińskiej w Kołobrzegu Źródło: KPP Kołobrzeg

Na miejscu pracowały służby oraz pociąg sieciowy. Sieć trakcyjna została uszkodzona na długości 200 metrów. Zniszczone zostały również dwa słupy oświetleniowe oraz drąg rogatkowy na przejeździe.

- Po naprawie sieci trakcyjnej o godz. 3 ruch pociągów między Kołobrzegiem a Białogardem został wznowiony - poinformował we wtorek rano Pietrzykowski.

Zerwana została trakcja kolejowa Źródło: KPP Kołobrzeg

Utrudnienia w ruchu pociągów

Po zdarzeniu pociągi PKP Intercity kierowane były zmienioną trasą przez stacje Koszalin i Ustronie Morskie. Działała zastępcza komunikacja autobusowa między Kołobrzegiem a Dygowem. Utrudnienia występowały także w ruchu drogowym na przejeździe.