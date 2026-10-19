Szczecin Wypadek na S3. Zderzyło się pięć samochodów, są ranni Rafał Molenda |

Karambol na S3. Zderzyło się pięć samochodów Źródło wideo: OSP Rurzyca Źródło zdj. gł.: OSP Rurzyca

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Do wypadku doszło około godziny 9.30 na odcinku S3 między węzłami Goleniów-Południe i Kliniska. Zderzyło się tam pięć samochodów: cztery osobowe i dostawczy.

- W zdarzeniu tym uczestniczyło łącznie 10 osób. Trzy zostały ranne Na miejsce wyjechało sześć zastępów straży pożarnej - poinformował Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Ze względu na duży zator, który utworzył się po wypadku, kierowcy jadący w stronę Szczecina musieli korzystać z objazdu przez Rurzycę i Kliniska do węzła Kliniska, skąd można było wrócić na trasę ekspresową.

W zdarzeniu uszkodzona została także bariera energochłonna. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci.