Szczecin W lesie znaleźli ponad tonę niewybuchów

Arsenał z II wojny światowej w lesie na Pomorzu Zachodnim

7 i 8 maja policjanci otrzymali informacje o znalezieniu niewybuchów na terenach leśnych w pobliżu Rościna i Karlina. Na miejsce wysłano białogardzkich funkcjonariuszy z grupy minersko‑pirotechnicznej, którzy sprawdzili teren i zabezpieczyli miejsce, gdzie były pociski.

"Były to pociski artyleryjskie oraz moździerzowe. O zdarzeniu poinformowano również saperów z jednostki wojskowej w Złocieńcu, którzy przybyli na miejsce i przejęli zabezpieczone niewybuchy" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie.

Przewiezione na poligon

Ponad tona znalezionej amunicji została przetransportowana na poligon wojskowy, gdzie zostanie bezpiecznie zdetonowana.

W działaniach, poza policjantami i żołnierzami, brali udział również strażacy OSP Karlino, którzy wspierali zabezpieczanie miejsca zdarzenia.

Policja w Białogardzie apeluje, aby po znalezieniu niewybuchów nigdy ich nie dotykać i nie przenosić . W takich sytuacjach należy natychmiast poinformować policję.

