Z nożem ruszył na policjantów
Do zdarzenia doszło podczas policyjnej interwencji. Funkcjonariusze zostali wezwani do agresywnie zachowującego się mężczyzny w małej miejscowości niedaleko Kamienia Pomorskiego.
- 31-latek po przyjeździe na miejsce policjantów zachowywał się agresywnie i w pewnym momencie zaatakował ich nożem. Obezwładnili go i zatrzymali - poinformowała Izabela Kik z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.
31-latek odpowie nie tylko za atak na policjantów, ale też za spowodowanie obrażeń i naruszenie nietykalności innych osób. Policjanci nie ujawniają, kto został poszkodowany, tłumacząc to dobrem prowadzonego postępowania.
Sprawą zajmuje się prokuratura. 31-latek spędzi najbliższe dwa miesiące za kratami.
Za atak na policjantów grozi kara do 10 lat więzienia.