Szczecin Z nożem ruszył na policjantów Rafał Molenda |

Do zdarzenia doszło w Kamieniu Pomorskim (woj. zachodniopomorskie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KPP w Kamieniu Pomorskim

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Do zdarzenia doszło podczas policyjnej interwencji. Funkcjonariusze zostali wezwani do agresywnie zachowującego się mężczyzny w małej miejscowości niedaleko Kamienia Pomorskiego.

- 31-latek po przyjeździe na miejsce policjantów zachowywał się agresywnie i w pewnym momencie zaatakował ich nożem. Obezwładnili go i zatrzymali - poinformowała Izabela Kik z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Zaatakował policjantów nożem Źródło zdjęcia: KPP w Kamieniu Pomorskim

31-latek odpowie nie tylko za atak na policjantów, ale też za spowodowanie obrażeń i naruszenie nietykalności innych osób. Policjanci nie ujawniają, kto został poszkodowany, tłumacząc to dobrem prowadzonego postępowania.

Sprawą zajmuje się prokuratura. 31-latek spędzi najbliższe dwa miesiące za kratami.

Za atak na policjantów grozi kara do 10 lat więzienia.