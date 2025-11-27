Rysica zginęła od strzału. Zarzuty dla myśliwego

Śledztwo w sprawie nielegalnego zabicia rysicy w lesie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski prowadzi Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie, a krośnieńska prokuratura okręgowa je nadzoruje.
Jak podała prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z Prokuratury Okręgowej w Krośnie, zarzuty w tej sprawie usłyszał Piotr S., myśliwy związany z jednym z warszawskich kół łowieckich. Do zastrzelenia samicy rysia doszło w lutym 2022 roku na terenie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski.
Ponadto Piotr S. wraz z innym myśliwym zatrzymanym w tej sprawie - Dariuszem S. - usłyszeli zarzuty kłusownictwa, przywłaszczenia zabitej przez nich zwierzyny oraz poświadczania nieprawdy w dokumentacji w celu nielegalnego przywłaszczenia zwierzyny.
- Czyny te skutkowały osiągnięciem przez nich korzyści majątkowych na szkodę Skarbu Państwa oraz Polskiego Związku Łowieckiego. Szacunkowa wartość poniesionej szkody wynosi łącznie około 105 tysięcy złotych - poinformowała prokurator Kolendowska-Matejczuk.
Za zarzucane podejrzanym czyny grozi do 5 lat więzienia.
Nie przyznali się do winy
Przesłuchani w charakterze podejrzanych mężczyźni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień. Prokuratura zastosowała wobec nich poręczenie majątkowe w łącznej kwocie 70 tys. zł, dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz udziału w polowaniach.
Prokurator Kolendowska-Matejczuk zastrzegła, że ze względu na dobro śledztwa nie będzie na razie udzielała dalszych informacji w tej sprawie.
Autorka/Autor: mm/tok
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock