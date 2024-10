Ponad 100 zabytków sprzed ponad trzech tysięcy lat. Szukają osoby, która je nielegalnie wykopała

Ponad sto przedmiotów z epoki brązu, mających ponad trzy tysiące lat, trafiło do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. W sprawie złożono zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Zostały one bowiem odnaleziono podczas nielegalnych poszukiwań. Nie wiadomo, kto, gdzie i kiedy je prowadził.

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie trafiły najpierw zdjęcia ukazujące znaleziska z epoki brązu. Zostały przesłane na pocztę elektroniczną. O sprawie poinformowano szczecińskiego policjanta, który zajmuje się odzyskiwaniem skradzionych dzieł sztuki. Udało mu się ustalić osoby, które przekazywały sobie te zdjęcia. Powiedziały, że "rzeczy zostały podrzucone przez nieznane osoby pod siedzibę stowarzyszenia zajmującego się historią ziemi gryfińskiej".

Przedmioty ze zdjęć, a było ich ponad 100 (73 duże, takie jak np. 30 naszyjników z brązu i kilka ze srebra -red,) są już u konserwatora. Przekazało je wskazane stowarzyszenie. To broń, naszyjniki, sierpy, groty oszczepów, przedmioty ze srebra czy umba tarczy. Zostały uznane za skarb archeologiczny, ponieważ "są to zabytkowe artefakty, inne niż urna z pochówkiem i przedmiotami złożonymi do grobu".