Sprawca tragicznego wypadku usłyszał zarzuty

Gryfice (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał kierowca Renault Megane po wypadku z 22 marca na drodze wojewódzkiej nr 109 między Gryficami a Płotami w Zachodniopomorskiem. W wyniku zderzenia dwóch samochodów zginęła 69-letnia kobieta.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gryficach.

- Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący Renault Megane, jadąc drogą dwukierunkową, rozpoczął manewr zmiany kierunku jazdy i podczas skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi. Doszło do zderzenia, które zakończyło się tragiczną śmiercią pasażerki jednego z aut - powiedział prowadzący postępowanie prokurator Krzysztof Mejna z Prokuratury Rejonowej w Gryficach.

Mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Kierowca przebywa w areszcie. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.