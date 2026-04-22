1,5-roczny chłopiec w oknie życia. Miał kartkę z imieniem i datą urodzin
Do okna życia działającego przy Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie (woj. zachodniopomorskie) trafiło małe dziecko. Chłopiec został odnaleziony w piątek po południu po tym, jak uruchomił się alarm. O sprawie powiadomiono odpowiednie służby.
Kartka z imieniem i datą urodzenia
Jak w rozmowie z serwisem W Goleniowie przekazał prezes placówki Piotr Budek, wraz z chłopcem pozostawiono kartkę z jego imieniem oraz datą urodzenia, z której wynikało, że ma około 1,5 roku.
Dziecko zostało przewiezione na oddział pediatryczny, gdzie lekarze ocenili jego stan zdrowia. Następnie, jak przekazała nam w środę oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie sierż. Martyna Kowalska, decyzją sądu rodzinnego, dziecko zostało objęte tymczasową pieczą zastępczą.
Źródło: TVN24
