Szczecin 1,5-roczny chłopiec w oknie życia. Miał kartkę z imieniem i datą urodzin Natalia Grzybowska |

Goleniów (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Do okna życia działającego przy Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie (woj. zachodniopomorskie) trafiło małe dziecko. Chłopiec został odnaleziony w piątek po południu po tym, jak uruchomił się alarm. O sprawie powiadomiono odpowiednie służby.

Kartka z imieniem i datą urodzenia

Jak w rozmowie z serwisem W Goleniowie przekazał prezes placówki Piotr Budek, wraz z chłopcem pozostawiono kartkę z jego imieniem oraz datą urodzenia, z której wynikało, że ma około 1,5 roku.

Dziecko zostało przewiezione na oddział pediatryczny, gdzie lekarze ocenili jego stan zdrowia. Następnie, jak przekazała nam w środę oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie sierż. Martyna Kowalska, decyzją sądu rodzinnego, dziecko zostało objęte tymczasową pieczą zastępczą.

