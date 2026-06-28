Szczecin Woda nie dociera na wyższe piętra. Ograniczenia przez całą dobę

Jak poradzić sobie z upałami. Rzecznik RCB tłumaczy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Według komunikatu opublikowanego na stronie gminy w Stacji Uzdatniania Wody w Kretlewie stwierdzono niezdatność wody do spożycia. Stacja została wyłączona z użytkowania, dostawy są realizowane z zastępczej hydroforni w Niemczy. Ta jednak, jak tłumaczy kierownik ZUP w Golczewie Janusz Ostapko, nie jest przygotowana na obsługę wszystkich mieszkańców. Obecnie pracuje trzy razy intensywniej niż standardowo.

W efekcie woda dociera do mieszkań położonych niżej, ale na czwarte lub piąte piętro już nie. Ostapko zwraca też uwagę, że część mieszkańców nie stosuje się do zaleceń i podlewa wodą z hydrantów ogródki.

Ze Stacji Uzdatniania Wody w Kretlewie pobrano próbki do badań.

Gmina prosi o oszczędzanie wody

Obecnie zakaz pobierania wody do celów innych niż bytowe obowiązuje na terenie miejscowości: Gadom, Kretlewo, Niemica, Koplino, Baczysław, Dargoszewo, Kozielice oraz Wysoka Kamieńska.

Oznacza to, że mieszkańcy nie mogą używać wody do podlewania ogrodów, trawników oraz upraw rolnych, działkowych i sadowniczych, napełniania basenów, oczek wodnych i innych zbiorników, mycia pojazdów mechanicznych oraz podlewania podjazdów, placów i innych utwardzonych powierzchni.

Urzędnicy apelują o niepodlewanie trawników (zdj. ilustracyjne) Źródło zdjęcia: Shutterstock

"Ograniczenia obowiązują przez całą dobę i mają na celu zapewnienie odpowiednich zasobów wody na potrzeby bytowe mieszkańców do czasu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę" – czytamy w komunikacie gminy.