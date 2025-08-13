Świnoujście (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

We wtorek (12 sierpnia) w okolicy nabrzeża przy ulicy Władysława IV w Świnoujściu znaleziono ciało w wodzie. Lokalne media poinformowały, że "według relacji świadka, zanim na miejsce dotarły służby, zwłoki dryfowały wzdłuż nabrzeża".

Prokurator Julia Szozda, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przekazała tylko, że w sprawie prowadzone jest śledztwo przez Prokuraturę Rejonową w Świnoujściu.