Pod 10-latkiem załamał się lód, wpadł do lodowatej wody. Uratowały go dwie 17-latki

Choszczno. Nastolatki wyciągnęły z wody 10-latka

Do wyciągnięcia chłopca z wody nastolatki wykorzystały długą gałąź. Udało im się to przed przyjazdem na miejsce służb. Na szczęście chłopcu nic poważnego nie stało się.

"Takie zachowanie zasługuje na szczególne wyróżnienie i podziw. Dziewczyny wykazały się nie tylko ogromną odwagą, ale także empatią, odpowiedzialnością i gotowością do niesienia pomocy w sytuacji zagrożenia życia. To właśnie dzięki nim nie doszło do tragedii, a chłopiec bezpiecznie wrócił do swoich bliskich. Dziękujemy Wam z całego serca za Waszą bohaterską postawę! Jesteście prawdziwymi bohaterkami i wzorem do naśladowania" - poinformowała choszczeńska policja.