Brutalna napaść w Mielnie. Para turystów pobiła właściciela lokalu gastronomicznego, chcieli napić się alkoholu

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w sobotę, 14 czerwca, około godziny 19 w Mielnie (woj. zachodniopomorskie). Para z 6-letnim dzieckiem próbowała wejść do jednej z restauracji, aby napić się alkoholu. Gdy okazało się, że lokal jest zamknięty, weszli na teren sąsiadującej z nim prywatnej posesji. Drzwi do domu były otwarte. W środku zastali 63-letniego mężczyznę. Byli wobec niego agresywni.

Chcąc załagodzić sprawę, mężczyzna zaprosił ich do restauracji. Mimo, że poczęstował ich alkoholem i otrzymali to, co chcieli, dotkliwie go pobili.

Brutalna napaść w Mielnie. "Wydawało mi się, że to ostatnie minuty mojego życia"

- Agresorka chwyciła za ciupagę, bo miałem taką do sadzenia pomidorów, i zaatakowała mnie od tyłu. Przełożyła pręt przez moją szyję i zaczęła mnie nim dusić. Mężczyzna toczył wtedy ze mną walkę od przodu. Nie mogłem się bronić, bo równolegle musiałem walczyć też z nią. W pewnym momencie jakoś wymknąłem się jej spod tej ciupagi, ale potem przewrócili mnie na podłogę i zaczęli okrutnie mnie okładać i wykrzykiwać w moją stronę wulgaryzmy. Wydawało mi się wtedy, że to ostatnie minuty mojego życia. W oczodoły powkładał mi palce, chciał mi wydłubać oko. Ona stała nade mną z tą ciupagą i chciała wbić mi ją w brzuch - zrelacjonował nam poszkodowany.

Dodał, że nie rozumie skąd była w nich agresja, bo nie znał pary wcześniej.

Dziecko trafiło do pieczy zastępczej

Agresorzy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia Jak informuje policja, kobieta i mężczyzna są w wieku 40 lat, przyjechali na wakacje z 6-letnim synem.

- Mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu we krwi, kobieta nie poddała się badaniu. Parze postawiono zarzuty pobicia. Są na wolności pod dozorem policyjnym. Ich zeznania na ten moment nie są spójne i logiczne. 6-latek został zabrany do pieczy zastępczej - przekazała nam aspirant Izabela Sreberska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.