Stracił panowanie nad autem i wjechał w grupę ludzi. Zapadł wyrok w sprawie 30-latka

Sędzia Sławomir Przykucki, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Koszalinie przekazał, że 30-latek został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata.

- Dodatkowo oskarżony otrzymał czteroletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, zasądzono także pięć tysięcy złotych na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym i zadośćuczynienie dla obu poszkodowanych - powiedział.

Osoba, która najbardziej ucierpiała w zdarzeniu otrzyma 43 tysiące złotych. Drugi z poszkodowanych dostanie 20 tysięcy złotych. Wyrok jest nieprawomocny.

Pobliski monitoring nagrał całe zdarzenie

11 marca 2024 roku na ulicy Mickiewicza w Białogardzie grupa około 12 osób stała na chodniku przed szkołą w Białogardzie. Ulicą jechało rozpędzone bmw. W pewnym momencie kierowca stracił panowanie nad autem i uderzył w ludzi. Cała sytuacja została zarejestrowana przez pobliski monitoring.

Ranni zostali dwaj uczniowie. Pozostałe 9 osób obecnych na chodniku w porę odskoczyło, unikając uderzenia przez samochód. Jeden z poszkodowanych miał złamania kończyn dolnych, drugi - powierzchniowe urazy głowy i podudzia oraz stłuczenia.

Aspirant Kinga Plucińska - Gudełajska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie, przekazała, że kierowca był trzeźwy.

Prokurator Ewa Dziadczyk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, poinformowała, że pojazd, bez uprzednich badań technicznych, udokumentowanych wpisem do dowodu rejestracyjnego, nie był dopuszczony do ruchu drogowego. Kierowca jechał co najmniej 74 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Mężczyzna został oskarżony o to, że "umyślnie sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym ze względu na zamontowanie kół i opon niezgodnych z marką i modelem pojazdu". Ujawniono również, że w swoim bmw zamontowany miał również silnik o pojemności i mocy większej, niż zostało to wpisane w dowodzie rejestracyjnym.

Do zdarzenia doszło w Białogardzie Źródło: Grzegorz Galant

