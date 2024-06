"Żona myślała, że zawalił się dom". Świadkowie o katastrofie w Czechach

Czeska policja podała ostateczny bilans ofiar i poszkodowanych w wyniku środowego zderzenia dwóch pociągów: zginęły cztery osoby, a 22 zostały ranne. Do katastrofy doszło w nocy ze środy na czwartek w Pardubicac.

Minister transportu Martin Kupka, który pojechał na miejsce katastrofy kolejowej, oznajmił, że jest jeszcze za wcześnie, by mówić o jej przyczynach - poinformował czeski portal iDNES. Na miejsce katastrofy wyjechał także szef czeskiego MSW Vit Rakusan.

Świadkowie o katastrofie w Czechach

Jeden z poszkodowanych pasażerów pociągu osobowego, który jechał z Pragi do miasta Czop, graniczącego z Ukrainą, i zderzył się ze składem osobowym w Pardubicach, mówił dziennikarzom czeskiej agencji CTK, że "poczuł silne uderzenie". Twierdził, że wysiadł sam z pociągu.

Pierwsze doniesienia agencyjne mówiły o dwóch ofiarach śmiertelnych. Mieli to być maszyniści pociągów, które się zderzyły. Nieco później media poinformowały o czterech ofiarach śmiertelnych i wielu rannych. Na opublikowanych w sieciach społecznościowych zdjęciach i nagraniach wideo widać, że pociągi zderzyły się czołowo.

Ponad 300 pasażerów

Wcześniej straż pożarna Regionu Pardubice poinformowała, że do północy w środę na miejsce przybyło 36 jednostek strażaków zawodowych i ochotniczych, policja i służby ratunkowe. "Pociągiem pasażerskim podróżowało ponad 300 osób" - dodano.

Petr Fiala: wielkie nieszczęście

Czeskie media zwracały uwagę, że połączenie prywatnego przewoźnika RegioJet z Pragi do Koszyc na Słowacji i dalej do stacji Czop na granicy z Ukrainą jest głównie wykorzystywane przez ukraińskich uchodźców jadących do rodzin w kraju.