Żołnierze Kima zmienili taktykę. I stali się "doskonałym celem"

- Żołnierze północnokoreańscy zmienili taktykę. Jeśli wcześniej atakowali pozycje sił ukraińskich (w obwodzie kurskim) w liczbie jednego-dwóch żołnierzy, to teraz wzrosła ona do 30-50 - mówił telewizji Kanał 24 Kyryło Sazonow, politolog, który walczy w szeregach sił zbrojnych Ukrainy . - To czyni z nich doskonały cel dla naszych obrońców - dodał Sazonow.

Koreańczycy "idą jako pierwsi"

Według agencji Associated Press, powołującej się na własne źródła, jak dotąd kilkuset żołnierzy północnokoreańskich walczących w obwodzie kurskim w Rosji z siłami ukraińskimi zostało zabitych lub rannych. AP powołuje się na wysokiego rangą urzędnika wojskowego. Nie podał on szczegółów dotyczących dokładnej liczby zabitych, stwierdził jednak, że Koreańczycy z Północy "nie wydają się być zaprawieni w boju, co przyczynia się do liczby poniesionych przez nich strat".