"Znacząca eskalacja". Jest potwierdzenie NATO 

Potwierdzam, że żołnierze Korei Północnej zostali wysłani do Rosji i rozmieszczeni w obwodzie kurskim - poinformował w poniedziałek sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Szef NATO powiedział w poniedziałek w Brukseli, że rozmieszczenie wojsk Korei Północnej w Rosji, potwierdzone przez Sojusz, to "akt rosnącej desperacji" Władimira Putina, który stanowi "znaczącą eskalację nielegalnej wojny" prowadzonej przez Rosję. Według niego jest to dowód na to, że Putin nie jest w stanie atakować dalej Ukrainy bez zagranicznego wsparcia.