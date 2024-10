O śmierci Rykwerta poinformował Marcin Szczelina, założyciel i redaktor naczelny pisma "Architecture Snob", w ostatnich latach często współpracujący z Rykwertem. - Jego dziedzictwo intelektualne będzie trwało przez pokolenia. Pozostawił po sobie nie tylko monumentalne książki i artykuły, które kształtują sposób, w jaki myślimy o architekturze, ale także głęboki wpływ na wszystkich, którzy mieli przywilej go poznać. Jego idee nadal będą wywierać wpływ na kolejne pokolenia architektów, krytyków i myślicieli. Rykwert nauczył nas, że architektura to coś więcej niż tylko budynki – to przestrzeń, w której toczy się nasze życie, którą współtworzymy i która nas definiuje - napisał w pożegnaniu.