"Pozytywne sygnały" i "twardość Zełenskiego"

Co było dobrą wiadomością

"To, że retoryka Trumpa nie eskalowała po nieudanym spotkaniu (z Zełenskim) i że pozostawia on miejsce na współpracę, jest bardzo dobrym sygnałem. I rozumie to Europa. Problemy i zagrożenia, związane z działaniami nowych amerykańskich władz Ukraina musi rozwiązać z europejskimi przyjaciółmi i partnerami, bo po 28 lutego nasze państwo nie ma innego wyjścia" - napisała Europejska Prawda.

"Żegnaj Ameryko, i co dalej"

Ukraińska sekcja BBC stwierdziła, że "Kijów nie zamierza kapitulować". "Trump nie ma ani możliwości, ani, szczerze mówiąc, chęci wywierania presji na Putina. Dlatego najlepszym sposobem na "odejście" od tematu ukraińskiego było oskarżenie prezydenta Ukrainy o niezdolność do negocjacji, co można udowodnić przed kamerą" - oceniła BBC.

"Dla Amerykanów ta uwaga mogła być niczym rzucenie kamyka do ich ogródka. Sugerowała, że ich wysiłki nie przyniosą żadnych rezultatów. Temperament obecnych rządzących w Białym Domu z pewnością nie pozwoliłby im znieść takiego ataku pod ich adresem. Eskalacja była gwarantowana" - przekazał brytyjski nadawca w publikacji pod tytułem "Żegnaj Ameryko, co to było i co będzie dalej".