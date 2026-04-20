Świat

Nowe informacje o zbrodni w Luizjanie. Sprawca zastrzelił siedmioro własnych dzieci

Ośmioro dzieci zginęło w strzelaninie w Shreveport w stanie Luizjana
Sprawca tragedii w Luizjanie był ojcem siedmiorga z zastrzelonych dzieci
Źródło: CNN
Ośmioro dzieci zostało zastrzelonych w mieście Shreveport w stanie Luizjana w USA. Jak podaje policja, morderca był ojcem siedmiorga z nich. Śledczy potwierdzili, że mężczyzna działał sam, a lokalne władze wskazują na związek tragedii z przemocą domową.

Jak podała CBS News, ofiary śmiertelne niedzielnej zbrodni w Shreveport w stanie Luizjana były w wieku od roku do 14 lat. Choć nie wszystkie szczegóły zbrodni są jsane, według wstępnych ustaleń śledczych napastnik najpierw oddał strzały na ulicy, a następnie udał się do pobliskiego domu, w którym zamordował ośmioro dzieci.

Służby otrzymały zgłoszenie o strzałach tuż po godzinie 6 rano. Sprawca zbiegł z miejsca zbrodni, a następnie ukradł samochód. Policjanci rozpoczęli pościg, ostatecznie zastrzelili uciekającego.

Policja zidentyfikowała sprawcę. To Shamar Elkins. Jak podają służby, był ojcem siedmiorga z zastrzelonych dzieci.

Ranne zostały trzy osoby. Do szpitala w stanie ciężkim trafiły dwie dorosłe kobiety, a nastolatek odniósł obrażenia niezagrażające życiu.

Źródło: Reuters

Zbrodnia w Shreveport w Luizjanie

Sytuację po tragedii w Shreveport relacjonował z USA korespondent TVN24 Jan Pachlowski. - Jak zwykle w tego typu przypadkach w Stanach Zjednoczonych wybucha dyskusja o zbyt łatwym dostępie do broni. Ona jest bardzo gorąca przez kilka dni i następnie ucicha. Ucichnie, bo nie mówi się na ten temat do kolejnej tego typu masowej strzelaniny, których niestety w Stanach Zjednoczonych nie brakuje - ocenił.

Tragedia w Luizjanie. Relacja korespondenta TVN24 Jana Pachlowskiego
Źródło: TVN24

Szef policji Wayne Smith przyznał, że skala tragedii jest niewyobrażalna, i zapewnił o szczegółowej analizie wszystkich zgromadzonych dowodów. Lokalne władze wskazują na tło związane z przemocą domową.

Radny Grayson Boucher zaznaczył, że ponad 30 procent zabójstw w Shreveport ma związek z konfliktami domowymi, a ten pojedynczy akt przemocy spowodował drastyczny wzrost statystyk kryminalnych w mieście.

Burmistrz Tom Arceneaux określił wydarzenie jako prawdopodobnie najtragiczniejszą sytuację w historii Shreveport, podkreślając, że dotyka ona całą społeczność.

Sytuacja jest monitorowana przez władze stanowe oraz federalne, w tym Biały Dom. Śledczy potwierdzili, że sprawca działał sam. Motyw jego działania pozostaje przedmiotem dochodzenia.

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica