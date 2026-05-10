Świat Ziobro potwierdza: wczoraj przyleciałem

- Jestem w Stanach Zjednoczonych, wczoraj przyleciałem - powiedział były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ziobro twierdził, że "nie zamierza się ukrywać" i na Węgrzech też się "nie ukrywał".

Wcześniej reporter TVN24 Radomir Wit rozmawiał z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem. Jak mówił Żurek "mamy odpowiednie umowy ze Stanami Zjednoczonymi", ale chciałbym "mieć absolutną pewność, że Zbigniew Ziobro na stałe zagościł w USA".

26 zarzutów wobec Zbigniewa Ziobry

Prokuratura sformułowała wobec Zbigniewa Ziobry 26 zarzutów w prowadzonym od 2024 roku śledztwie dotyczącym funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. Oskarżonym jest też jego były zastępca - poseł PiS Marcin Romanowski. Obaj do tej pory przebywali na Węgrzech, gdzie otrzymali ochronę międzynarodową od byłego premiera Viktora Orbana.

Gdzie jest Marcin Romanowski?

Ziobro był pytany w Republice także o miejsce pobytu Romanowskiego. Odmówił odpowiedzi. Jak informował w TVN24 reporter Bartłomiej Ślak, mieszkanie w Budapeszcie, które zajmował Marcin Romanowski, czeka już na nowego najemcę, a przedstawiciel właściciela ostatni raz widział go 21 kwietnia.

Tekst jest aktualizowany.

