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Świat

Zbigniew Bogucki wpisany na "listę wrogów" Ukrainy. Otrzymaliśmy odpowiedź z kancelarii prezydenta

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Zbigniew Bogucki
Zbigniew Bogucki o ukraińskiej ustawie o panteonie narodowym
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Tomasz Gzell
Po ponad dwóch tygodniach otrzymaliśmy odpowiedź z kancelarii prezydenta na nasze pytanie o komentarz dotyczący tego, że jej szef - Zbigniew Bogucki - został wpisany na listę wrogów Ukrainy. Ukraińska organizacja Myrotworeć uznała, że zagraża on suwerenności i integralności terytorialnej ich kraju.

W poniedziałek, 6 lipca, zapytaliśmy Biuro Mediów i Listów Prezydenta, jak oceniają wpisanie Zbigniewa Boguckiego, szefa kancelarii głowy państwa, na listę wrogów Ukrainy ukraińskiej organizacji pozarządowej Myrotworeć. W środę, 22 lipca, otrzymaliśmy krótką odpowiedź.

"Kancelaria Prezydenta RP oraz przedstawiciele KPRP odnosili się publicznie do kwestii poruszanych w pytaniu. Dotychczas prezentowane stanowiska były na bieżąco przekazywane w oficjalnych komunikatach oraz wypowiedziach medialnych przedstawicieli Kancelarii. Odpowiednie informacje są dostępne m.in. na stronie prezydent.pl" - czytamy w niej.

"Nie jestem wrogiem Ukrainy"

Już 6 lipca wieczorem Zbigniew Bogucki komentował tę sprawę w serwisie X. Zwrócił się bezpośrednio do organizacji Myrotworeć.

"Odpowiem temu osobliwemu towarzystwu tak: nadal będę robił to, co dobre i słuszne, po prostu to, co ludzkie. Będę wspierał ludzi, którzy cierpią na Ukrainie przez ruskie hordy realizujące neoimperialistyczną politykę Putina" - napisał minister

"Jednocześnie będę nadal nazywał po imieniu ukraińskich szowinistów z UPA i OUN zbrodniarzami, którzy dokonali bestialskiego ludobójstwa na ludności cywilnej: dzieciach, kobietach i osobach starszych na Wołyniu oraz w Małopolsce Wschodniej. Ziemie te są dzisiaj integralną częścią Ukrainy" - wskazał Bogucki. "Nigdy też nie zaakceptuję kultu tych zbrodniarzy i nazywania ich 'bohaterami', ale będę jak wszyscy cywilizowani ludzie, domagał się godnego pochówku Ofiar banderyzmu: naszych rodaków i ludzi innych narodowości" - dodał.

Minister wskazał, że jako wojewoda zachodniopomorski (był nim w latach 2020-2023) koordynował pomoc dla ukraińskich uchodźców wojennych na Pomorzu Zachodnim, a niespełna dwa miesiące po wybuchu pełnoskalowej wojny pojechał prywatnie do Ukrainy z transportem pomocy humanitarnej.

"Nie jestem zatem wrogiem Ukrainy. Jestem natomiast wrogiem banderyzmu, kłamstw historycznych i próby przemilczenia leżących w zbiorowych mogiłach Ofiar ukraińskiego szowinizmu. Jestem także wrogiem putinowskiej Rosji. Żeby jednak to zrozumieć, niektórzy na Ukrainie musieliby stanąć w prawdzie historycznej oraz w prawdzie bieżących wydarzeń i wyleczyć się z antypolonizmu" - oświadczył.

Bogucki: nie ma reakcji władz polskich ani ukraińskich

16 lipca Zbigniew Bogucki odniósł się do tej sprawy także w wywiadzie dla telewizji wPolsce24, co zostało opisane na oficjalnej stronie internetowej prezydenta.

- Ja zostałem wpisany tylko za to, że użyłem historycznego sformułowania "Małopolska Wschodnia". Czy jest reakcja marszałka Sejmu na to? Czy jest jakieś odniesienie się? Oni tworzą jakieś w cudzysłowie, albo nie w cudzysłowie, listy śmierci. Prywatna, pozarządowa organizacja, ale nie ma żadnej reakcji - skarżył się polityk w rozmowie z Marcinem Wikłą we wPolsce24.

Prezydencki minister argumentował, że wpisanie go na tę listę to jest coś, co w normalnych relacjach jest absolutnie niedopuszczalne, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę pomocy, jaką Polska przekazała Ukrainie.

- Można powiedzieć, że oficjalne władze [ukraińskie - red.] powiedzą, że my z tym nie mamy nic wspólnego, ale też nie ma żadnej reakcji. Rozumiem, że w sytuacji, kiedy to dotyczy osób publicznych, kiedy to dotyczy partnerów, powinna być reakcja, a tej reakcji nie ma - wskazał.

Taka była odpowiedź Boguckiego na słowa prowadzącego wywiad, którego zdaniem bzdurą jest sugerowanie, że szef kancelarii zagraża integralności terytorialnej Ukrainy. Marcin Wikła zasugerował, że wpisanie Boguckiego na listę może być "polowaniem" na kogoś z otoczenia Karola Nawrockiego, aby się "odegrać" za odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu. Na stronie prezydent.pl błędnie przypisano te słowa Zbigniewowi Boguckiemu.

Bogucki: sytuacja absolutnie niedopuszczalna

W wywiadzie dla wPolsce24 Bogucki mówił też o "bodnarowcach" i "żurkowcach", czyli o prokuratorach pracujących pod nadzorem najpierw Adama Bodnara jako prokuratora generalnego, a potem jego następcy - Waldemara Żurka.

- Ja mogę powiedzieć tak: ścigali nas "bodnarowcy", ścigają mnie teraz "żurkowcy", ścigają mnie banderowcy. Bo czym innym jest Ukraina walcząca z Rosją, którą trzeba wspierać, ale też w sposób taki, gdzie oczekuje się wzajemności od Ukrainy, a czym innym są nurty banderowskie, które chcą sławić zbrodniarzy, którzy mordowali Polaków - powiedział.

Bogucki ocenił, że rząd woli rozgrywać sprawy polsko-ukraińskie politycznie, zamiast pilnować polskich interesów. Zastrzegł też, że nie porównuje "bodnarowców" i "żurkowców" do banderowców, chociaż chwilę wcześniej postawił ich w jednym szeregu. - Nie zestawiam banderyzmu z tym, co się dzieje w prokuraturze, co się dzieje w sądach - mówił.

- To, że ja, ale także inni politycy polskiej prawicy, zostali wpisani na listę [prowadzoną przez - red.] ludzi, którzy sławią Banderę, to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna. Mówię o tym, że mamy sytuację, w której nie mamy reakcji tego rządu, nie ma żadnej reakcji, a powinna być reakcja, czy to Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale też polskich służb, całego polskiego rządu - oświadczył szef kancelarii prezydenta.

Co powiedział Bogucki o Małopolsce Wschodniej?

W środę, 1 lipca, Zbigniew Bogucki został zapytany w Sejmie o ukraiński projekt ustawy, na podstawie której ma powstać panteon bohaterów narodowych. Ustawa tego samego dnia została uchwalona przez Radę Najwyższą.

- To jest ustawodawstwo państwa ukraińskiego, mają suwerenność i swobodę decyzji. Pytanie, czy te decyzje są dobre. W mojej ocenie, a przede wszystkim w ocenie pana prezydenta [Karola Nawrockiego - red.], ale myślę, że i olbrzymiej większości Polaków, sławienie Bandery, sławienie zbrodniarzy, którzy dopuścili się nieludzkich zbrodni ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, to nie jest kierunek do świata Zachodu, do świata cywilizacji, wspólnych wartości europejskich czy transatlantyckich - ocenił szef kancelarii prezydenta.

Małopolska Wschodnia to określenie, które zostało ukute w Polsce w okresie międzywojennym, po odzyskaniu niepodległości. Odnosiło się do trzech województw w południowo-wschodniej części kraju: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. Miało zastąpić określenie Galicja Wschodnia, które nadał tym terenom austriacki zaborca - pomimo tego, że tereny te historycznie nigdy nie były częścią Małopolski.

Bogucki na liście organizacji Myrotworeć

Zbigniew Bogucki został wpisany na listę w niedzielę, 5 lipca. Został tam określony jako "antyukraiński propagandysta", a nawet "antypolski propagandysta". Jako powody wpisania organizacja Myrotworeć podała:

  • Zamach na suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy;
  • Udział w aktach agresji humanitarnej przeciwko Ukrainie;
  • Manipulowanie informacjami o znaczeniu publicznym w celu podżegania do nienawiści Polaków wobec Ukraińców, a także konfliktów międzyetnicznych i międzywyznaniowych.

We wpisie przytoczona jest depesza Polskiej Agencji Prasowej z 1 lipca z wypowiedzią Boguckiego o Małopolsce Wschodniej.

Inni polscy politycy na ukraińskiej liście

Centrum Myrotworeć (pol. rozjemca) to ukraińska organizacja pozarządowa, która od wiosny 2014 roku, czyli Rewolucji Godności (protestów, które doprowadziły do ucieczki z kraju prezydenta Wiktora Janukowycza), prowadzi listę osób, które zdaniem jej twórców prowadzą działania wrogie wobec Ukrainy.

Pod każdym wpisem na liście zamieszczona jest następująca deklaracja:

Centrum 'Myrotworeć' zwraca się do organów ścigania z prośbą o potraktowanie niniejszej publikacji na stronie internetowej jako oświadczenia, że ​​obywatel ten dopuścił się umyślnego czynu godzącego w bezpieczeństwo narodowe Ukrainy, pokój, bezpieczeństwo ludzkości i międzynarodowy porządek prawny, a także innych przestępstw

W ostatnich latach na listę zostali wpisani znani polscy politycy prawicy: Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Zbigniew BoguckiUkrainaWojna w UkrainieKancelaria Prezydenta RPPrezydent RPKarol NawrockiHistoria
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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